Gestão da água vai ser o tema central do Climathon´22 em Alcoutim

Alcoutim junta-se a várias centenas de cidades que debatem projetos de iniciativa cidadã para a gestão da água no Climathon´22.

Alcoutim vai juntar-se a várias centenas de cidades, vilas e regiões de todo o mundo, que no próximo fim de semana de 28 a 30 de outubro, vão debater projetos de iniciativa cidadã sob o tema global das Alterações Climáticas.

No caso da vila algarvia o tema a debate será no âmbito da gestão da água, com o objetivo de aumentar a resiliência climática e reduzir riscos de desastres naturais.

Esta iniciativa vai contar com a participação de professores e estudantes de institutos e universidades técnicas portuguesas ligadas à engenharia, ao ambiente, à economia e às ciências sociais, que, em conjunto, irão contribuir para a discussão numa «maratona» de ideias, num modelo conhecido como Hackathon Design Thinking.

A realização deste evento deve-se à iniciativa da empresa Mezzegra Green Energy, sedeada no Algarve, que obteve a licença da sua organização no âmbito da Climathon Global, em Alcoutim.

Paulo Bernardo, CEO da Mezzegra Green Energy afirma que «foi com muita alegria que conseguimos trazer para o Algarve Climathon na edição de 2022, e nos juntamos as mais de 600 localidades que pelo mundo fora que se juntaram ao movimento que tem como finalidade trazer novas ideias para resolver problemas ambientais, como exemplo temos nesta edição Berlim, Buenos Aires, e Sevilla».

Acrescentou ainda que «o tema que escolhemos foi a falta de água pois julgamos que é um dos grandes problemas que temos que resolver nos próximos tempos. Esta na génese da Mezzegra Green Energy criar este movimento de inovação social aos locais onde chega».

O Climathon resulta de uma iniciativa da Agência de Inovação da UE (EIT), no programa Inovação para as Alterações Climáticas, no âmbito do qual se organizam concursos de inovação (presenciais ou virtuais) para abordar questões locais relacionadas com as alterações climáticas globais, tais como energia, mobilidade, resíduos, cobertura florestal e utilização sustentável dos recursos hídricos. Os concursos climáticos têm lugar por localidade/cidade, sob licença do programa da agência, com a organização e coordenação da equipa licenciada.

O programa acaba por promover a localidade onde se realiza e os participantes vencedores do concurso no ecossistema europeu de inovação, com exposição mediática e acesso a fundos e investidores.

O Climathon resulta na maior hackathon do mundo, que cresceu organicamente devido à capacidade empreendedora e de interlocução dos licenciados em cada localidade. Ainda assim, com base na cidade e muito dependente da capacidade de organização e realização dos diplomados, representa um grupo de cidades que acabam por se destacar como vetores regionais e no estabelecimento de polos de inovação.

As inscrições podem ser feitas aqui.