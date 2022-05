Forum Algarve terá caixas-ninho de «Alojamento Local para Aves»

Centro Comercial junta-se ao projeto da Associação Vita Nativa.

O Forum Algarve, centro comercial em Faro, juntou-se à Associação Vita Nativa no âmbito do projeto Alojamento Local para Aves, recebendo seis caixas-ninho.

A cobertura do Centro Comercial foi o palco escolhido para as fixar – cinco para andorinhões, duas para peneireiros vulgares e uma para coruja-das-torres -, contribuindo-se para a preservação destas três espécies importantes no controlo de pragas biológicas.

O projeto teve início em 2020, com o propósito de fixar mais aves no meio urbano. Esta iniciativa, agora desenvolvida, passa por aproximar a sociedade de temas como a conservação animal, biodiversidade e proteção da natureza, promovendo um contacto direto com a fauna e flora da região.

Segundo os responsáveis do espaço comercial, «um dos objetivos deste projeto passa por sensibilizar e envolver a comunidade».

«Foi um sim, imediato, quando a Associação nos desafiou para este projeto», refere Sérgio Santos, diretor do Forum Algarve. «Acreditamos que face a toda a conjuntura ambiental atual, que tem uma inegável influência no comportamento dos seres vivos em cada região, faz cada vez mais sentido sensibilizar as pessoas para a importância da preservação das espécies, para a urgência de cuidarmos do nosso ecossistema e, sobretudo, de assumirmos um papel cada vez mais ativo nessa defesa, criando condições favoráveis ao seu desenvolvimento», conclui.