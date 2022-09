Festival de Observação de Aves arranca amanhã em Sagres

A 13ª edição do Festival de Observação de Aves prepara-se para arrancar em Sagres, onde são esperadas centenas de pessoas nas 280 atividades.

O maior evento dedicado às aves e à natureza do país, o Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, começa já amanhã, sábado, dia 1 de outubro, em Sagres, e decorre até quarta-feira, dia 5.

No total, são esperadas mais de 1500 pessoas interessadas em descobrir a natureza da região e a migração outonal das aves.

Para esta 13ª edição, o programa engloba 280 atividades, maioritariamente gratuitas, que passam por saídas de barco para observação de aves, golfinhos, grutas e falésias, mas também workshops de fotografia, pintura e ilustração, sem faltarem passeios de caiaque e bicicleta e desafios para ao mais novos.

Os participantes são ainda convidados a visitar duas exposições, uma de ilustração, dedicada às aves residentes e migradoras da região, no Forte do Beliche, e outra fotográfica, no Centro de Interpretação da Lota de Sagres, que retrata a colaboração entre pescadores e técnicos de conservação da natureza.

O programa do Festival, que decorre por toda a península de Sagres, incentiva também os participantes a conhecerem o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Apesar de algumas destas atividades já se encontrarem esgotadas, as inscrições restantes podem ser feitas em qualquer dia do Festival, no Forte do Beliche, e dão direito a uma pulseira gratuita, entrada nas atividades e vários descontos em restaurantes e alojamentos parceiros.

A organização chama ainda a atenção para o facto de todos os participantes, este ano, terem direito a entrada grátis na Fortaleza de Sagres e na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe.

A 13ª edição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza é patrocinada pela ANA – Aeroportos de Portugal | Aeroporto de Faro e pelo Intermarché de Sagres.

O programa completo está disponível aqui, sendo que todas as atividades podem ser acompanhadas através do Facebook ou Instagram do evento.