O Europe Direct e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve promovem um diálogo jovem sobre o tema «A saúde dos oceanos, um mar livre de plásticos».

O debate inserido na celebração da Semana Verde Europeia, está marcado para na sexta-feira, dia 4 de junho, às 10h30.

A agenda europeia dos últimos meses acolheu diversas iniciativas, sob a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (EU), que são chamadas de atenção e «call to action» pela preservação do Planeta: o Dia da Terra, a 22 abril, o Dia Europeu do Mar, a 20 de maio e os Global Action Days, culminando, nestes primeiros dias de junho, com a celebração da Semana Verde Europeia, com o lema: POLUIÇÃO, ZERO, para um planeta e pessoas mais saudáveis.

Pretende-se com estas iniciativas contribuir para criar um ambiente sem substâncias tóxicas em toda a UE, através de um melhor controlo e informação, prevenção e reparação dos danos causados pela poluição do ar, da água, do solo e dos produtos de consumo.

Apoiará, igualmente, a recuperação pós-COVID-19, contribuindo para a reconstrução de uma economia europeia mais sustentável, criando oportunidades de emprego e reduzindo as desigualdades sociais.

O evento «A saúde dos oceanos, um mar livre de plásticos», está inscrito no atlas dos eventos locais EMDInMyRegion, no âmbito do Dia Europeu do Mar, e na Conferência sobre o Futuro da Europa – Plataforma de participação de todos os cidadãos europeus, no debate sobre o futuro da Europa – e assinala também a Semana Verde Europeia.

Neste contexto, estão convidados Dora Correia, da DG MARE, e o eurodeputado Manuel Pizarro, da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, para darem a perspetiva europeia e as novidades sobre o Plano de Ação da UE para uma Ambição de Poluição Zero, uma ação-chave do Pacto Ecológico Europeu.

As instituições regionais, com responsabilidade na área do ambiente e da juventude, vão falar sobre boas práticas.

José Apolinário, presidente da CCDR Algarve falará sobre o Mar na Estratégia Algarve 2030.

No painel-debate, a moderadora, Cristina Veiga-Pires, diretora do Centro de Ciência Viva do Algarve, animará o diálogo entre Maria João Bebiano, investigadora do CIMA, Gonçalo Carvalho, biólogo e ativista da SCIAENA, João Rodrigues, biólogo e cineasta, Catarina Gonçalves, da ABAE, Raquel Costa, da rede Escola Azul, e o público presente no Auditório do IPDJ em Faro e online.

O programa pode ser lido aqui.

Esta iniciativa conta com os apoios do Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), da Direção de Serviços do Algarve da Direção-Geral do Estabelecimentos Escolares (DGEstE), da Administração Regional Hidrográfica (ARH) do Algarve da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), do Centro Ciência Viva (CCV) do Algarve, do Centro de Investigação marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve, da SCIAENA – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação, da Chimera Visuals, da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e da rede Escola Azul.

O evento será transmitido em direto nas páginas de Facebook da CCDR Algarve e do Europe Direct Algarve.

Europe Direct Algarve 2021-2025

A nova geração da rede Europe Direct – uma das principais ferramentas da Comissão Europeia de contacto com o público a nível local e regional –, entrou em funções em toda a UE no dia 1 maio. Com mais de 400 centros em toda a União Europeia, a rede conta com 15 em Portugal. No Algarve, a CCDR acolhe este serviço há 25 anos. Porque uma União Europeia forte será sempre feita por regiões fortes e cidadãos bem informados.