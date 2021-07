ETAR de Rogil e Carrascalinho vai ser desativada em breve

Município de Aljezur congratula-se com lançamento da empreitada da desativação da ETAR de Rogil e do Carrascalinho.

A Câmara Municipal de Aljezur e a Águas do Algarve realizaram uma reunião, no dia 30 de junho, para apresentação do projeto para desativar a ETAR e respetivos emissários do Rogil e do Carrascalinho, assim como anunciaram o lançamento do concurso público para a empreitada em questão.

Estiveram presentes, através de vídeo conferência, a administração das Águas do Algarve, o presidente Antonio Eusébio e restantes vogais da administração, bem como os técnicos e responsáveis.

A empreitada em causa, visa a construção das estações elevatórias de águas residuais do Rogil e do Carrascalinho e respetivas condutas elevatórias, construção do emissário gravítico do Carrascalinho, reabilitação da estação elevatória de águas residuais do Palazim, reabilitação dos emissários gravíticos do Palazim e de Aldeia Velha e reabilitação de caixa de visita, incluindo todos os restantes trabalhos.

O valor base do procedimento é de 1.475.000 euros com um prazo de execução de 360 dias.

«Esta é uma obra há muito esperada e necessária para melhorar a qualidade de vida destas populações, do Rogil e do Carrascalinho, e um salto qualitativo em termos ambientais, sendo essa a direção para que tenhamos um concelho com uma qualidade e sustentabilidade ambiental cada vez mais presente nas nossas ações», diz a Câmara Municipal de Aljezur.