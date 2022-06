Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve vence concurso de reciclagem

Concurso promovido pela Sociedade Ponto Verde.

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve é uma das 12 vencedoras do concurso «Reciclar é na Boa!», lançado pela Academia Ponto Verde no início do ano letivo.

Por estar entre os estabelecimentos de ensino vencedores, recebeu a visita do roadshow da reciclagem da Sociedade Ponto Verde, que se encontra a percorrer o país de norte a sul até ao final do mês.

Os alunos foram premiados com uma tarde de entretenimento pensada para todas as idades. Feirinha dos Jogos, com desafios para testar a pontaria e rapidez dos mais novos, Recicla Lab, uma máquina que permite ver ao vivo uma garrafa de plástico a dar vida a um novo objeto, e o Palco da Academia, onde os alunos podem interpretar músicas, poemas ou coreografias sobre o tema da sustentabilidade ambiental, fazem parte da programação preparada para os laureados com este roadshow.

Em todo o país, de norte a sul do país, incluindo os arquipélagos da Madeira e dos Açores, foram mais de 120 as escolas que participaram no concurso «Reciclar é na Boa!». Este é um projeto educativo da Sociedade Ponto Verde destinado à comunidade escolar que visa sensibilizar e envolver alunos, professores e famílias para a adoção de hábitos de reciclagem, mostrando-lhes a importância do seu contributo para um futuro mais sustentável.

«Além de premiar o empenho e criatividade dos alunos, implícitos nos projetos desenvolvidos no concurso, este roadshow vem contribuir para a aprendizagem, reflexão e sensibilização para a reciclagem, a fim de promover mudanças nos gestos diários dos mais novos, na escola e na comunidade em que se inserem», refere Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.

Até final do mês, o roadshow irá percorrer os distritos de Évora, Guarda, Porto e Setúbal, terminando o seu percurso novamente em Faro, na Escola EB. 2/3 Dr. José Neves Júnior.