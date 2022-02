EMARP inicia projeto «Tampinhas Solidárias» e estabelece protocolo com associação «Espiral de Vontades» para ajudar quem mais precisa.

Foi debaixo da chancela «Todos a Cuidar», que a EMARP ativou o projeto «Tampinhas solidárias», integrando três suportes, localizados na Alameda da Praça da República e nas Zonas Ribeirinhas de Portimão e Alvor, com vista à recolha organizada de tampas plásticas.

As estruturas, que acabam por captar a atenção visual dos passantes, têm o objetivo de inspirar boas práticas, coincidentes com os princípios do Desenvolvimento Sustentável e da Responsabilidade Social, valorizando uma matéria que pode ser transformada e simultaneamente convertida num valor monetário que reverte a favor de causas sociais.

Vamos apoiar o David Duarte

A vertente solidária deste projeto será consolidada através de um protocolo realizado com a Associação Espiral de Vontades, a quem serão entregues todas as tampas recolhidas, permitindo com a entrega das mesmas à empresa de reciclagem Resialentejo, obter fundos para a comparticipação de terapias, consultas e material ortopédico e hospitalar, destinado a ajudar pessoas e instituições com necessidades especiais.

As verbas monetárias obtidas com a entrega deste material são canalizadas diretamente, pela Resialentejo, para fornecedores de bens e serviços indicados pela Espiral de Vontades.

Durante o ano de 2022 a contrapartida das «tampinhas» entregues pela EMARP servirá para apoiar o David Duarte, um menino com 11 anos, que nasceu com paralisia cerebral e precisa de terapias, de forma continuada, adequadas à sua situação.

As tampinhas que podem ser depositadas nas estruturas devem ser obrigatoriamente de plástico (tampas de embalagens em polietileno de alta densidade e em polipropileno), sobretudo de líquidos alimentares – águas, sumos, detergentes, champôs, amaciadores ou outro tipo de embalagens similares.

Além das tampas plásticas a EMARP também irá entregar à Espiral de Vontades todas as rolhas de cortiça entregues no edifício da sua sede.

«Os pequenos gestos, se forem replicados por todos nós, fazem seguramente a diferença, dão forma ao compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social e contribuem para o bem-estar da nossa comunidade», diz a EMARP.

A Associação Espiral de Vontades é uma associação sem fins lucrativos, fundada a 25 de novembro de 2011.

Nasceu de um grupo de amigos que se juntou para a organização de uma campanha de recolha de medula óssea, com o nome «Unidos até à Medula», que recolheu 219 amostras, no dia 14 de maio de 2011.

Uma vez que partilhavam os mesmos princípios de cooperação, solidariedade, honestidade, igualdade de direitos, responsabilidade e justiça social, estes amigos, não deixaram que esta iniciativa solidária terminasse por ali.

Assumiram como sua principal missão trabalhar em prol das pessoas e famílias em situação de desfavorecimento e vulnerabilidade social, de forma a diminuir o fosso de oportunidades e promover a sua melhor integração na sociedade.

Em 2020, ganhou o Prémio BPI Rural – Fundação La Caixa, abrindo o Espaço Sensorial único no Algarve aberto ao público em geral. Este espaço complementa as terapias já existentes na associação e vem colmatar a falta de terapias na região.

A Espiral de Vontades está sediada em Monchique, no entanto a sua área de atuação estende-se a toda a região do Algarve, em prol de quem mais precisa de ajuda.