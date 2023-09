DRAP Algarve convoca sessão «Água é vida, Água é Alimento»

Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve convoca sessão «Água é vida, Água é Alimento», a 16 de outubro.

«Não deixar ninguém para trás» é o tema de 2023 e o mote para uma sessão comemorativa organizada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve, numa data que corresponde também à fundação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em 1945.

O programa «incidirá sobre a importância da água como base da vida e da alimentação, sensibilizando os mais e menos jovens para a importância de gerir a água de forma responsável, «uma vez que a disponibilidade deste recurso está gravemente ameaçada».

«Como as alterações climáticas, a escassez de água e a seca são termos/fenómenos cada vez mais recorrentes, é essencial não ver a água como garantida e começar a melhorar a forma como a usamos nas nossas vidas quotidianas e na produção de alimentos. O que comemos e como esse alimento é produzido afetam a quantidade e qualidade da água. Podemos fazer a diferença optando por padrões e sistemas alimentares assentes nos princípios da Dieta Mediterrânica, reduzindo o desperdício de alimentos e encontrando formas seguras de reutilizá-los, evitando poluir este recurso. Mas também sendo mais eficientes e racionais no uso deste bem cada vez mais escasso, combatendo as perdas e os usos supérfluos, procurando origens alternativas e aplicando os princípios da economia circular ao ciclo da água. Este é um desafio intergeracional, que a todos convoca», diz a organização que tem a parceria da Universidade do Algarve (UAlg) e a Associação Académica da UAlg, e a colaboração da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), e decorre no período da tarde de segunda-feira, dia 16 de outubro, no Auditório Teresa Gamito do Campus de Gambelas, em Faro.

A importância da água para a produção de alimentos e para a vida, a situação atual das reservas hídricas na região do Algarve, a avaliação do estado da arte em matéria de mitigação e adaptação, os desafios futuros e o modo como os mais jovens encaram e propõem medidas para uma gestão mais sustentável dos recursos hídricos, serão alguns dos temas abordados ao longo desta sessão.

Terá a participação de oradores de diversas entidades com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV); Instituto Superior de Engenharia/Curso de Dietética e Nutrição da UAlg, Agência Portuguesa do Ambiente/ Administração de Região Hidrográfica do Algarve (APA-ARH), Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, Air-Centre e Agrupamentos de Escolas João de Deus e Tomás Cabreira de Faro.

No final da sessão, haverá um debate «em torno desta sensível temática, principais ameaças e desafios para a nossa segurança alimentar, os nossos ecossistemas e o nosso bem-estar, bem como possíveis soluções em direção a uma maior resiliência», envolvendo representantes dos estudantes e responsáveis de entidades regionais com CCDR Algarve, AMAL, DRAP Algarve e Águas do Algarve, seguindo-se uma mostra de produtos regionais típicos da Dieta Mediterrânica.

A sessão será aberta ao público em geral e de participação gratuita, sendo obrigatória a inscrição.