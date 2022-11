Domingo há ação de limpeza subquática e terrestre em Albufeira

O município de Albufeira organiza uma ação de limpeza subaquática e terrestre, no domingo, dia 20 de novembro, entre as 09h00 e as 13h00.

A área para a limpeza terrestre será no Porto de Abrigo e arredores da Marina e está aberta a todos os queiram participar.

Nesta iniciativa estão envolvidos o Município de Albufeira e diversas entidades e empresas do concelho, entre elas, a Associação para Investigação do Meio Marinho (AIMM), Easy Divers, Marina de Albufeira, Associação dos Profissionais de Pesca de Albufeira, Associação de Pesca Desportiva e Recreativa da Baleeira, Polícia Marítima de Albufeira, DocaPesca e os Bombeiros Voluntários de Albufeira, visa assegurar a preservação e conservação do ecossistema marinho do concelho, reafirmando a importância do meio ambiente para a autarquia.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, refere que «estas iniciativas são uma responsabilidade que deve ser partilhada por todos nós, uma vez que o lixo que vai para os oceanos constitui uma ameaça ambiental e, consequentemente, para a saúde dos munícipes».

O edil salienta ainda que «estas ações são o reflexo daquele que tem sido o nosso esforço pela manutenção do mar e da vida marinha».

Cristiano Cabrita, vice-presidente do município, deixa uma mensagem de sensibilização a todos os cidadãos, reforçando que «é importante que enquanto município, todos participemos nestas ações que visam a sensibilização e preservação do nosso ecossistema marinho e daquele que é o ex-libris da cidade, as nossas praias».

O autarca, igualmente, responsável pelo pelouro do ambiente e assuntos do mar mencionou que «Albufeira tem-se assumido ano após ano como líder nacional de Praias Qualidade Ouro e tem vindo a conquistar uma posição de liderança ambiental, pelo que é extremamente necessário termos um cuidado redobrado com o lixo que deixamos e com as consequências que isso terá nos oceanos».

A última ação similar assinalou o Dia Internacional da Limpeza Costeira e contou com a presença de 109 voluntários, resultando na recolha de mais de duas toneladas de lixo do areal e do fundo do mar.

O município de Albufeira apela a todos os cidadãos que, no dia 20 de novembro, se juntem à iniciativa. Neste sentido, as inscrições devem ser feitas aqui.

O ponto de encontro, às 09h00, é na Marina de Albufeira. No final, serão entregues Certificados de Participação a todos os voluntários.