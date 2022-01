Dia Mundial das Zonas Húmidas motiva várias iniciativas em Alvor

Dia assinalado com remoção de chorão-das-praias, limpeza do areal e passeio na Ria de Alvor.

O Agrupamento de Escolas da Bemposta vai assinalar o Dia Mundial das Zonas Húmidas, algo que acontece desde 2017, com a remoção do chorão-das-praias nas dunas da Ria de Alvor por parte de duas turmas da Escola Básica (EB) 2,3 Francisco Sobral, da Mexilhoeira Grande (dia 2 de fevereiro), e três turmas da EB 2,3 da Bemposta (dia 11 de fevereiro).

O chorão-das-praias (Carpobrotus edulis) é uma planta exótica com comportamento invasor e infestante, constituindo uma das principais ameaças ambientais associadas à degradação de habitats, que constam no anexo I do Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de dezembro, o qual regula a introdução de espécies não indígenas da flora e fauna em território nacional, capazes de afetar seriamente a diversidade biológica, as atividades económicas ou a saúde pública.

Em 2022, a data é também assinalada pela Associação Teia d’Impulsos, coletividade sem fins lucrativos que comemora este ano o décimo aniversário e que efetuará uma limpeza ao areal no porto de pesca de Alvor, com uma turma da EB 2,3 Júdice Fialho (2 de fevereiro) e duas turmas da EB 2,3 Nuno Mergulhão (dia 4).

No dia 5 de fevereiro, A Rocha, organização ligada à conservação ambiental, promove um passeio na Ria de Alvor com o apoio da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande.

A participação é gratuita (limitada a 20 pessoas), mas com inscrição obrigatória até ao dia 4, através dos contactos de email (geral@freguesiamexgrande.pt ou paula.banza@arocha.org).

Este passeio guiado tem início às 9h00, com ponto de encontro na estação de caminhos de ferro da Mexilhoeira Grande.

O Dia Mundial das Zonas Húmidas assinala a data em que foi acordado, a 2 de fevereiro de 1971 na cidade iraniana de Ramsar, o tratado relativo à conservação e uso racional das zonas húmidas de importância internacional, particularmente como habitat de aves aquáticas.

Em 1996, no âmbito deste tratado, a Ria de Alvor foi designada pelo Governo português como sítio Ramsar, constituindo uma das 31 zonas húmidas com este estatuto em Portugal.