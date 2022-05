Dia da Marinha em Faro também celebra o meio ambiente

Gouveia e Melo devolveu hoje ao mar, ao largo de Faro, uma tartaruga marinha reabilitada pelo Porto d’Abrigo do Zoomarine. Animal foi transportado pela NRP Hidra até cerca de 10 milhas da costa.

Uma tartaruga-comum (Caretta caretta) foi libertada ao final da manhã de hoje, quinta-feira, 19 de maio, a cerca de 10 milhas a sul de Faro, onde a temperatura do mar é considerada ideal para esta espécie.

O animal marinho foi transportado a bordo do NRP Hidra, embarcação de patrulha de costa, comandada pelo tenente Lopes Ferreira.

A data e o local são simbólicos, pois este ano a capital algarvia acolhe as celebrações do Dia da Marinha, que coincide também com o Dia Europeu do Mar (20 de Maio). Esta foi também uma forma de assinalar a já longa parceria entre o Zoomarine e a Autoridade Marítima Nacional em missões de conservação da natureza.

Baptizada «Tortuga» pelos cuidadores, o quelónio deu entrada a 02 de março no Porto d’Abrigo do parque para reabilitação. Pesava apenas 3,7 quilogramas e tinha 28,1 centímetros de comprimento.

Horas antes da chegada, havia sido recolhida ao largo de Albufeira, após ter sido encontrada presa (e parcialmente submersa) em redes de pesca.

O armador, sabendo que estava em perigo pelos ferimentos e pelo risco de pneumonia por aspiração, procedeu ao seu resgate e transportou-a de imediato para terra, para observação pelos do Zoomarine.

Aquando do internamento, a «Tortuga», além da pequena, revelou estar bastante parasitada, anémica, e com consideráveis alterações eletrolíticas.

A reabilitação, contudo, foi rápida. Dois meses mais tarde, este juvenil de sexo ainda indeterminado, estava pronto para regressar ao meio selvagem, para mais uma oportunidade de vida independente.

Coube ao Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Gouveia e Melo, devolver o animal ao seu habitat natural.

«Esta atividade tem a ver com a preservação dos recursos marinhos que é algo absolutamente essencial. O mar é futuro da sustentabilidade do planeta e o regulador do clima», disse.

Gouveia e Melo também elogiou o trabalho da equipa do Porto d’Abrigo: «estas pessoas estão a trabalhar para garantir a sustentabilidade do oceano, a garantir que com políticas e com atitudes certas nós não destruímos uma coisa que é essencial à nossa vida. Têm uma grande experiência e fizeram um grande percurso. A preservação do oceano é preservação da vida humana», afirmou aos jornalistas.

Também Pedro Lavia, fundador do Zoomarine, acompanhado pelo filho Tiago Pierotti, agradeceu as palavras e lembrou que ao longo dos últimos 30 anos, muitos foram os animais devolvidos ao meio marinho. «A nossa função é dar educação ambiental e também uma componente de alegria e felicidade, que é algo que muito falta no mundo de hoje».

A bordo da NRP Hidra esteve também Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, que viajou até ao ponto de encontro no mar numa lancha rápida da Marinha.