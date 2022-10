Culatra certificada com selo «Ilha Sustentável» da SMILO

A obtenção do certificado da SMILO é mais um passo importante da iniciativa Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável.

O programa de certificação SMILO – Small Islands Organisation distinguiu o núcleo Piscatório da Culatra com o selo «Ilha Sustentável» na passada quarta-feira, dia 28 de setembro.

A cerimónia que decorreu no Polidesportivo do Clube União Culatrense, contou com a presença de José António Pacheco, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

A atribuição deste selo significa o reconhecimento internacional das pequenas ilhas que se esforçam por melhorar a gestão e conservação dos seus recursos naturais e culturais.

Trata-se de uma certificação que constitui mais uma importante conquista para a estratégia da iniciativa Culatra2030 – Comunidade Energética Sustentável e destaca ainda boa performance e a qualidade do trabalho realizado em prol da sustentabilidade e da defesa da identidade do núcleo.

Para Sílvia Padinha, presidente da Associação de Moradores da Ilha da Culatra (AMIC), «foi com muito orgulho que a Culatra recebeu este selo atribuído pela SMILO. Este reconhecimento, quem vem de fora para dentro, vai ao encontro daquele que tem sido o trabalho da AMIC desde sempre.

Nas palavras da responsável, «é nossa convicção que a sustentabilidade só é bem conseguida se for social e economicamente viável. A defesa do meio deve ser feito com as pessoas e também para as pessoas».

Estaremos sempre na linha da frente para defender e salvaguardar o meio onde estamos inseridos, pois acreditamos que a melhor forma de defender a identidade cultural de um lugar, é fazer desse lugar um bom sítio para viver, para trabalhar e até mesmo visitar, e este tem sido sempre o nosso caminho», assegura ainda.

Padinha acrescenta que «a abordagem da SMILO está ancorada na governança partilhada e fomenta o desenvolvimento sustentável de cada território em benefício da sua população e do meio ambiente. A dedicação das ilhas a esta causa é reconhecida pela atribuição deste selo que visa destacar os desafios de conservação e promover territórios que são verdadeiros laboratórios com um papel a desempenhar na demonstração das melhores práticas de desenvolvimento sustentável e ecológico».

No próximo quadro Algarve 2030, a região vai apostar na sustentabilidade e na transição climática como investimento estratégico. Ou seja, do total de 780 milhões de euros do futuro regional, mais de 40 por cento serão mobilizados em medidas e ações operações alinhadas com a transição climática