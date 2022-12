Consórcio luso-francês quer produzir hidrogénio verde no Algarve

Consórcio luso-francês, que junta a Mezzegra Green Energy e a pHynix, quer produzir hidrogénio verde no Algarve a partir de 2025.

A empresa Mezzegra Green Energy assinou um acordo de parceria com a congénere francesa pHynix para a criação da primeira central de produção desconcentrada de hidrogénio verde no Algarve, no dia 1 de dezembro. A parceria foi assinada por Paulo Bernardo e a pHynix foi representada pelo CEO Emílio Mera e pelo presidente ibérico do grupo, José Escribese.

«Pretendemos atingir 80 MW, até 2025, produzindo cerca de 12 toneladas de hidrogénio verde por dia. O hidrogénio verde produzido irá fornecer energia com zero emissões de carbono para a indústria do turismo, transportes públicos e empresas de rent a car, contribuindo para que o Algarve seja uma região mais verde e sustentável», explica o empresário.

Pretende-se também a injeção de hidrogénio verde na rede de gás natural de acordo com os percentuais hoje permitidos. Desta forma, a Mezzegra Green Energy em conjunto com a pHYnix dão «um passo importante para a produção do hidrogénio a um preço competitivo no Algarve».

Por outro lado, o desenvolvimento deste projeto vai contribuir para a criação de cerca de 400 novos postos de trabalho, entre diretos e indiretos, «contribuindo também para o dinamismo económico da região através da contratação de empresas locais para determinados serviços, ajudando ainda no cumprimento das metas de redução de emissões de carbono na União Europeia para 2050».

Para Paulo Bernardo, «esta fonte de energia verde é fundamental para o desenvolvimento do Algarve, bem como para a diversificação da atividade económica regional», pois «estamos a evitar a emissão de 144 mil toneladas de CO2 por ano, o equivalente à captura correspondente a 4.500 hectares de floresta, contribuindo assim para a descarbonização do Algarve».

A pHYnix é uma empresa europeia que se dedica ao desenvolvimento, construção e exploração comercial de centrais de produção de hidrogénio verde. É uma subsidiária da EverWatt, um player integrado especializado no planeamento energético e descarbonização de territórios, cujo acionista maioritário é a Transition Evergreen, o primeiro fundo de investimento francês dedicado à transição ecológica e à redução da pegada de carbono.

A Mezzegra Green Energy, empresa com origem no Algarve, aposta no hidrogénio verde como vetor energético de emissão zero, chave para a descarbonização de sectores com consumo intensivo de energia e hoje altamente poluentes.

O hidrogénio renovável, produzido a partir do eletrólise da água que é realizada com energia fotovoltaica ou eólica como fonte primária, contribui para a independência energética de países ou territórios, reduz o uso de combustíveis fósseis e proporciona estabilidade no consumo.