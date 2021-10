Concurso de Fotografia Integração da família com o ambiente da Águas do Algarve já tem vencedores.

O Concurso de Fotografia promovido pela Águas do Algarve, que contou com a participação de mais de uma centena de trabalhos, apresentados por fotógrafos de todo o país, já tem vencedores.

Assim, os primeiros classificados são:

Carlos André Viana (Carcavelos) que vence o primeiro prémio (cheque prenda no valor de 1000 euros);

Vítor Nuno Gregório Gonçalves Brandão (Macedo de Cavaleiros) que vence o segundo prémio (cheque prenda no valor de 750 euros);

João Coutinho (Rio de Mouro) que vence o terceiro prémio (cheque prenda no valor de 250 euros).

«Recebemos trabalhos de excelência que evocam a especial relação do ser humano com a água e com a natureza em geral. Temos consciência de que a ação do homem sobre o ambiente tem vindo a tornar-se cada vez mais insustentável e destrutiva, sendo cada vez mais importante a dinamização de ações de consciencialização ambiental no apoio à construção de uma nova e melhorada relação entre o homem e a natureza, que hoje é uma ameaça à sobrevivência das várias espécies de animais do nosso planeta, inclusivamente da nossa», explica Teresa Fernandes, porta-voz da empresa e responsável da área de comunicação e educação ambiental.

«O objetivo deste concurso passou precisamente para que cada participante efetue uma reflexão sobre a sua relação com os recursos naturais à nossa disposição», conclui.