Concurso de Fotografia Digital de Lagos focou questões ambientais

Ambiente deu o mote ao Concurso de Fotografia Digital de Lagos, organizado pela autarquia no âmbito da campanha de sensibilização de verão.

A «Recuperação de Ecossistemas» (Tema A) e «Sustentabilidade e Água» (Tema B) foram os temas escolhidos para este concurso numa harmonia entre criatividade e ambiente. Cerca de 29 participantes (117 fotografias) aceitaram o desafio, tendo sido premiados os três melhores trabalhos de cada tema.

O Concurso de Fotografia Digital é organizado pela autarquia no âmbito da campanha de sensibilização ambiental «Lagos na Onda do Verão», com os dois temas escolhidos alinhados com o lema da edição deste ano do programa de educação para o desenvolvimento sustentável «Bandeira Azul».

Dada a sua atualidade e urgência na consciencialização comunitária para estas problemáticas, a fragilidade dos ecossistemas e a situação de seca foram o ponto de partida para que os participantes dessem asas à sua imaginação para recolher as suas fotografias na área territorial de Lagos.

A Barragem da Bravura, Ponta da Piedade, Odiáxere e as praias de Lagos foram alguns dos locais que mais se destacaram nesta edição.

A cerimónia de entrega dos prémios monetários (300, 200 e 100 euros para o primeiro, segundo e terceiro lugares de cada tema) decorreu no Auditório Paços do Concelho Século XXI no dia 7 de dezembro, tendo sido ainda distinguida uma menção honrosa para o tema A.

Tema A – Recuperação dos Ecossistemas

1.º prémio – Limpar o passado para garantir o futuro (Praia da Luz) – Rita da Mata Monteiro

2.º prémio – Horizonte de fogo (Ponta da Piedade) – Pedro Miguel Viana Correia

3.º prémio – Salve a abelha (Odiáxere) – Válter Manuel Ramos Simões

Menção honrosa – Caça ao tesouro, versão eco (Meia Praia) – Grazyna Maria Kolanko

Tema B – Sustentabilidade e Água

1.º prémio – Pulsar a Terra (Barragem da Bravura) – Ana Margarida Simões Nobre Marreiros

2.º prémio – O Reflexo da apanha (Vale da Lama) – Válter Manuel Ramos Simões

3.º prémio – Superfície (Barragem da Bravura) – Maya Jesus Rieger