Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa em consulta pública a partir de dia 12

De acordo com a AMAL, Comunidade Intermunicipal do Algarve, vai estar a decorrer, entre os próximos dias 12 de dezembro e 10 de janeiro de 2024, a Consulta Pública à proposta de Plano de Cogestão do Parque Natural da Ria Formosa.

Os contributos devem ser enviados, entre as datas referidas, por email (geral@amal.pt) com a indicação «Consulta Pública Cogestão PNRF» no assunto ou, por via postal, para o Gabinete de Apoio ao presidente, Câmara Municipal de Faro, Largo da Sé, 8004-001 Faro.

Neste âmbito, e para que todos os interessados possam ficar a conhecer melhor o que se pretende, vão ser promovidas duas sessões públicas de apresentação da proposta de Plano de Cogestão:

4 de janeiro de 2024 | 18h – Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, Tavira

9 de janeiro de 2024 | 18h – Salão Nobre da Câmara Municipal, Faro

A proposta do plano pode ser consultada aqui.

O modelo de cogestão do PNRF representa uma importante dimensão da gestão de proximidade das áreas protegidas, com intervenção dos municípios e das entidades relevantes para a promoção do desenvolvimento sustentável e da valorização dos espaços naturais classificados que integram o seu território.

A Ria Formosa é a maior zona húmida do sul de Portugal e uma das áreas do país mais ricas em biodiversidade.

O Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) está situado no sotavento algarvio, assente na importante zona lagunar aí existente. Cobre uma superfície de cerca de 18 mil hectares (ha), incluindo a área submersa abrangendo os concelhos de Faro, Loulé, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. A Reserva Natural da Ria Formosa foi constituída em 1978, tendo sido reclassificada como Parque Natural em 1987.