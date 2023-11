O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) participa no projeto «Green Hospitals: Eficiência Energética em Hospitais Transfronteiriços».

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) participa no projeto «Green Hospitals: Eficiência Energética em Hospitais Transfronteiriços», no âmbito do Programa de Cooperação Transfronteiriça Interreg Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 Programas de cooperação transfronteiriça entre Espanha e Portugal.

Este projeto tem como principal objetivo a implementação em hospitais ibéricos de melhores práticas de eficiência energética e tecnologias inovadoras que permitam aumentar os níveis de poupança de energia, contribuindo assim para a diminuição do uso de energia e consequente emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) do sector da Saúde ibérico.

A pertinência deste projeto está em linha com uma das áreas de atuação prioritária do POCTEP que se foca na «implementação de ações e projetos destinados a reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa».

O CHUA é uma das cinco entidades portuguesas neste projeto, que conta também com duas entidades espanholas.

A dotação financeira total do POCTEP 2021-2027 para este projeto dos Green Hospitals é de 2.485.039,55 euros, sendo que 1.863.779,67 euros serão financiados pelo FEDER (taxa de cofinanciamento de 75 por cento).

O POCTEP é um programa de cooperação transfronteiriça elaborado por Portugal e Espanha que tem como objetivo enfrentar os desafios da zona fronteiriça de ambos países e que assenta em seis áreas de cooperação.

De referir que, o sector da Saúde tem sido referenciado como um aliado na resposta às alterações climáticas, pela prestação de cuidados de saúde às populações afetadas pela crise climática.

No entanto, as instituições de Saúde, em especial os hospitais são também, ainda que pouco conhecidos, promotores do problema, uma vez que as suas atividades implicam um consumo intensivo de energia devido à necessidade de assegurar constantemente condições de segurança e qualidade, que agora se tenta mitigar com estas ações.

O projeto Green Hospitals é uma abordagem multidimensional que engloba pessoas, redes de entidades, administrações e edifícios, podendo não só contribuir para a redução da pegada ecológica dos hospitais, mas também para o aumento da sustentabilidade dos sistemas de saúde ibéricos.