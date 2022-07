Castro Marim: GNR fiscaliza depósito ilegal de veículos em fim de vida

Foram elaborados 13 autos de contraordenação.

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR efetuou na terça-feira, dia 26 de julho, uma operação de fiscalização a um espaço ilegal dedicado a reparação de viaturas e depósito de veículos em fim de vida (VFV) e de resíduos, no concelho de Castro Marim.

Foram detetadas 20 infrações ambientais, tendo sido identificado um homem de 41 anos, responsável pelo espaço. Os militares elaboraram 13 autos de contraordenação, com um valor total aproximado de 200 mil euros.

Os factos foram comunicados às entidades administrativas competentes na matéria, nomeadamente a Câmara Municipal, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).