Castro Marim educa a população a não deixar dejetos caninos na rua

Castro Marim promove projeto de cidadania consciente – «Não envergonhe o seu cão apanhe o que ele deixou no chão».

Considerando que os dejetos dos animais de companhia representam um problema de higiene, limpeza e salubridade nos aglomerados urbanos, sobretudo em zonas pavimentadas e/ou ajardinadas, o Município de Castro Marim avançou com a implementação de uma ação de sensibilização sobre esta matéria, designada como Projeto Cidadania Consciente.

O Projeto Cidadania Consciente passou, nesta primeira fase, pela colocação de dispensadores de sacos biodegradáveis para dejetos caninos em vários pontos do concelho, localizados estrategicamente nas zonas mais urbanas, com o objetivo de consciencializar e apelar ao contributo para a manutenção da higiene e salubridade das mesmas.

De referir que os dejetos caninos, ao contrário dos dejetos de outros animais domésticos, não têm características fertilizantes. Como são ricos em nitrogénio, contaminam os solos e os lençóis de água, acabando por ser nocivos para o meio ambiente.

Por outro lado, no ambiente urbano, por serem de decomposição lenta e frequentemente abandonados em vias públicas e outros espaços de utilização coletiva, são fonte de parasitas que põem em risco a saúde pública e potenciam a transmissão de doenças a outros animais.

Com este projeto pretende-se ainda dar um contributo para a redução da produção de resíduos de plástico descartável através da utilização de sacos biodegradáveis, diminuindo desta forma a pegada ecológica dos resíduos plásticos, considerados uns dos maiores problemas ambientais do séc. XXI.

Proceder à imediata remoção dos dejetos produzidos por animais de companhia, nas vias e outros espaços públicos constitui um dever cívico e uma obrigação dos proprietários de animais.

O não cumprimento desta obrigação constitui contraordenação punível com coima, nos termos do exposto no Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene e Limpeza Pública do concelho de Castro Marim (RMRSHLPCCM)

Apela-se assim, aos proprietários de animais de companhia, que não abandonem os dejetos dos seus amigos de quatro patas, contribuindo para um ambiente mais limpo e saudável.

Para um concelho mais limpo, colabore apanhando os dejetos do seu cão. Se Apanhar Não vai pisar!