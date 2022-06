As três praias de Castro Marim conquistaram de novo três galardões de qualidade atribuídos a zonas balneares.

As praias de Castro Marim – Alagoa/Altura, Praia Verde e Cabeço – conquistaram novamente três galardões de qualidade atribuídos a zonas balneares – Bandeira Azul, Bandeira Praia Acessível e Qualidade de Ouro.

A conquista destes galardões é resultado de um trabalho rigoroso e exigente da Unidade Orgânica de Ambiente e Serviços Urbanos, nomeadamente nas áreas de informação e educação ambiental, qualidade da água, gestão ambiental, acessibilidade, segurança e serviços das praias – postos de socorro e sinalização/informação.

A juntar a estas distinções, as praias de Castro Marim são servidas, desde 2020, por bechcams, que permitem visualizar em tempo real toda a zona costeira do concelho, dando informações sobre as condições meteorológicas (a temperatura, as condições do mar e do vento), o grau de afluência e o estado de ocupação do areal. Para aceder à visualização em tempo real das duas praias algarvias, basta selecionar a opção Live Cams na barra de navegação aqui.

Com 11 apoios balneares, sublinhamos os títulos que disponibilizam equipamentos de apoio (cadeira anfíbia) a utentes de mobilidade reduzida:

Praia da Alagoa/Altura: Concessões do Graccer/Eurotel (UB3 e UB4);

Praia Verde: Pezinhos na Areia (UB2);

Praia do Cabeço: Licia (UB2 poente).

Durante a época balnear, o município de Castro Marim prevê promover várias atividades de educação ambiental, a anunciar em breve.