Câmara de Loulé reconhece Emergência Climática no seu território

Loulé torna público o reconhecimento da situação de Emergência Climática neste concelho como forma de alerta à comunidade.

No dia em que terminou a COP 28 – Conferência das Partes sobre as Mudanças Climáticas, que decorreu no Dubai desde o dia 4 de dezembro, e cujos resultados ficaram muito aquém das expectativas, o município de Loulé expressa a sua vontade e determinação em continuar a trabalhar em prol do clima e do Planeta, pelo que torna público o Reconhecimento da Situação de Emergência Climática neste concelho como forma de alertar a comunidade para este problema global.

O documento, aprovado por maioria na Assembleia Municipal do dia 9 de novembro, vem reafirmar a Política de Ação climática no município. Considerando que:

Estamos já num futuro mais quente e seco no sul da Europa, com fogos florestais de maiores dimensões e difíceis de combater, ao mesmo tempo em que assistimos a uma redução drástica das disponibilidades de água, considerando que as manifestações extremas do clima, que crescem em frequência a olhos vistos, irão obrigar-nos a lidar com enormes danos e prejuízos causados às atividades económicas, à saúde pública e aos ecossistemas naturais; É fundamental tomar medidas ambiciosas para limitar o aquecimento global a 1,5°C e evitar uma perda maciça de biodiversidade; Estas medidas devem envolver os cidadãos e todos os setores da sociedade e da economia, considerando que estas devem ser acompanhadas de fortes ações inclusivas e sociais, para assegurar uma transição justa e equitativa; O município de Loulé entende as alterações climáticas como um dos desafios mais responsabilizantes do século XXI; O município de Loulé, tal como outros municípios que o acompanham na Adapt.local − Rede de municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas, está firmemente convencido de que a ação à escala local será decisiva para a conceção e implementação de soluções de adaptação mais eficazes, mais justas e eficientes e comunga do desejo de ver um clima estável ser reconhecido como Património Comum da Humanidade pela ONU.

Face ao anteriormente exposto, a Câmara Municipal de Loulé delibera reconhecer o Concelho de Loulé em Situação de Emergência Climática.

O reconhecimento de Situação de Emergência Climática obriga a que se assumam compromissos políticos concretos e vinculativos, ambiciosos nos seus objetivos e que tenham alocados os recursos necessários para a sua prossecução. Pressupõe igualmente que se dinamize um processo inédito de transformação social e económica assente numa nova consciência ambiental e num pacto pelo futuro que desejamos deixar como legado.

Com a sua proposta de reconhecer o Concelho de Loulé em Situação de Emergência Climática, a Câmara Municipal de Loulé assume, entre outros, os seguintes compromissos: