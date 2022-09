Caçava com meios proibidos em Castro Marim e foi detido pela GNR

GNR apanhou em flagrante um homem de 58 anos por caça com meios proibidos, em Castro Marim.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Tavira, no dia 4 de setembro, deteve em flagrante um homem de 58 anos por caça com meios proibidos, na localidade de Castro Marim.

Na sequência de uma denúncia pela prática de caça ilegal, os elementos do NPA realizaram diligências policiais que permitiram detetar e deter em flagrante o suspeito a caçar com meios proibidos, nomeadamente, armadilhas em ferro e sem estar habilitado com carta de caçador. No decorrer da ação foram apreendidas três armadilhas e um martelo.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal de Vila Real de Santo António.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.

A GNR relembra que no exercício do ato venatório é proibida a caça de espécies não cinegéticas, a caça em terrenos cobertos de neve, com exceção de espécies de caça maior (por exemplo, javali, veado, entre outras), o abandono dos animais que acompanham o caçador, a captura ou destruição dos ninhos, dos ovos e crias de qualquer espécie. Estas práticas são tipificadas na lei como crime.