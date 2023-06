Bandeira Azul e Albufeira promovem atividades de Educação Ambiental

«Era uma vez uma Praia…» é o título das atividades de Educação Ambiental de Albufeira, no âmbito do programa Bandeira Azul 2023.

«Era uma vez uma Praia…» é o título das atividades de Educação Ambiental do município de Albufeira, no âmbito do programa Bandeira Azul para o ano de 2023, este ano dedicado à Geodiversidade.

Trata-se de um conjunto de quatro percursos pedestres interpretativos, que servem para dar a conhecer diversos aspetos no âmbito da geodiversidade dos locais a visitar, como a história geológica gravada nas rochas e nos fósseis existentes e compreender as evidências geológicas encontradas na superfície terrestre, com vista a melhor entender os atuais e os futuros desafios ligados às alterações climáticas.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira refere que a sustentabilidade e as alterações climáticas são das principais preocupações do executivo.

José Carlos Rolo destaca «o investimento desenvolvido pela autarquia na área ambiental, essencial para um destino turístico de excelência».

Por sua vez, Cristiano Cabrita, vice-presidente e responsável pelo pelouro do Ambiente, congratula-se com os resultados alcançados este ano, quer no que respeita a Bandeiras Azuis quer nas praias Qualidade de Ouro, galardões máximos da qualidade ambiental, afirmando que os programas de sensibilização são importantíssimos para formar consciências e alterar comportamentos sobre temas fundamentais para a sobrevivência da nossa casa comum; melhor dizendo, do nosso planeta».

Nos próximos meses de junho, julho e setembro «Era uma vez uma Praia…», realiza-se nas Praias de Olhos de Água, Arrifes e Castelo, sendo que os percursos serão acompanhados por guias com formação específica na área da geologia.

Para 18 de junho e 3 de setembro está agendada a atividade «Explorando a geodiversidade da Praia dos Olhos de Água», um percurso com uma duração de duas horas, que se estende por dois quilómetros ao longo da praia, e que irá permitir aos participantes um olhar mais atento aos «olheiros» de água doce e às espécies existentes a nível rochas e de fósseis com cerca de 15 milhões de anos, que ali podem ser encontrados.

Estes fósseis são parte integrante da geodiversidade e um importante testemunho da dinâmica do nosso planeta. O ponto de encontro é a Praia dos Olhos de Água.

No mesmo dia 18 de junho realiza-se o percurso «À descoberta da geodiversidade da Praia dos Arrifes», que ao longo de três quilómetros (duração de três horas) percorre vários trilhos nas imediações da praia.

Ao chegar aos Arrifes destacam-se os rochedos que sobressaem do mar. Um olhar sobre a arriba permite-nos ver várias camadas de rochas numa posição vertical que fazem lembrar livros arrumados numa prateleira. A atividade repete-se no dia 10 de setembro. O ponto de encontro é a Praia dos Arrifes.

«Testemunhos das variações do nível do mar em Albufeira» é a última atividade programada e que irá decorrer nos dias 23 de julho e 17 de setembro. Trata-se de um percurso interpretativo entre a Praia do Castelo e a Praia da Galé.

Os caminhantes irão descobrir a geodiversidade do local, nomeadamente através da observação de fósseis que indicam os paleoambientes de há cerca de 15 milhões de anos, bem como plataformas de abrasão que testemunham a posição relativa do nível do mar nos últimos milhares de anos. O ponto de encontro é a Praia do Castelo.

Há um número máximo de 15 participantes por atividade, com idade mínima de 12 anos. As inscrições são obrigatórias. Para o efeito aceda ao formulário disponível no código QR e envie o mesmo por e-mail (geral@gwt.pt).