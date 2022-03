Aprovadas as medidas preventivas na revisão do PDM de Loulé

Medidas preventivas no território de Loulé aprovadas no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).

Mais próxima de estar concluída a revisão do seu Plano Diretor Municipal, a Câmara de Loulé reafirma a sua estratégia territorial e vê serem renovadas, prorrogadas e aprovadas as medidas preventivas que têm permitido travar o avanço de alguns investimentos que poderiam pôr em causa o desenvolvimento sustentável do concelho.

Assim, na cidade de Quarteira, onde se efetua o mercado semanal da fruta, a sul da Avenida Francisco Sá Carneiro, numa área com cerca de 1,3 hectares (ha), foram prorrogadas as medidas preventivas aprovadas há dois anos (Aviso n.º 4307/2022, publicado no Diário da República, 2.ª Série, N.º 41, de 28 de fevereiro).

Visto tratar-se de uma zona central, estratégica, sujeita a forte pressão imobiliária, esta medida pretende preservar esta área, obstaculizando ali qualquer tipo de construção residencial.

É, de resto, intenção da autarquia de Loulé criar neste local um espaço público e verde para lazer e convívio da população.

Já na zona de Quarteira nascente, coincidindo em parte com o local onde decorre o processo de criação da Reserva Natural Local da Foz do Almargem e Trafal, numa área de 189 ha, foram renovadas as medidas preventivas e a subsequente suspensão da eficácia do PDM em vigor (Aviso n.º 6096/2022, publicado no Diário da República, 2.ª Série, N.º 58, de 23 de março).

Por fim, em Matos da Picota, numa área com cerca de 8,5 ha, nas freguesias de Boliqueime e São Sebastião, onde funcionou a antiga pedreira, a intenção do promotor em instalar uma unidade de gestão de resíduos despoletou um processo que culmina agora com o estabelecimento destas medidas e a subsequente suspensão da eficácia do PDM em vigor (Aviso n.º 6097/2022 – Diário da República, 2.ª Série, N.º 58, de 23 de março).

Os citados avisos, mencionando nomeadamente os respetivos prazos de vigência e localizações encontram-se disponíveis para consulta no sítio eletrónico do município.

«No âmbito da revisão do PDM foram determinadas estas medidas preventivas que têm como objetivo geral não comprometer a execução das opções de planeamento a tomar no âmbito do processo de revisão do PDM em curso, evitando-se prejuízos resultantes da possível alteração das características das respetivas áreas abrangidas, seja do ponto de vista ambiental, social, económico ou urbanístico», esclarece o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.