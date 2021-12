Apresentada a proposta para a Reserva Natural da Lagoa dos Salgados

Proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados foi apresentada ontem em Pêra.

A presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, esteve presente na manhã de ontem na cerimónia de apresentação da proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados.

A iniciativa teve lugar no Centro Pastoral de Pêra, tendo contado com as intervenções da presidente da autarquia silvense, Rosa Palma, do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, do presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e de representantes da Associação Almargem.

Na sua intervenção, a presidente da Câmara Municipal de Silves classificou a criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados como uma mais-valia para este território, nomeadamente no relevante contributo que terá no reconhecimento e na sustentabilidade desta área sensível.

Salientou, também, a importância de valorizar este território quer em terra, mas, também, em mar e, neste último caso através da criação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário com incidência baia de Armação de Pêra, atualmente a decorrer. Concluiu referindo que a criação desta área reserva natural implica a responsabilização quer de entidades, quer da população, no seu papel enquanto guardiões deste território.

Por seu lado, o ministro do Ambiente e da Ação Climática evidenciou o facto desta proposta vir mostrar a relevância do novo olhar que os agentes do território – e em concreto as autarquias – têm sobre as áreas protegidas e a certeza de que a conservação da natureza e da biodiversidade são essenciais para o futuro comum.

Considerada pelo ICNF como o último território algarvio sem estatuto ecológico de proteção, a criação desta nova Reserva Natural (RN) da Lagoa dos Salgados irá abranger uma área de 400 hectares, encerrando características ecológicas com valor científico, ecológico e educativo, cuja classificação como RN é fundamental para a proteção dos valores naturais existentes para as gerações futuras.

A cerimónia, que culminou com uma visita guiada à Lagoa dos Salgados, que incluiu passagem pela Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário, contou, igualmente, com a presença do Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território; dos presidentes da CCDR Algarve, RTA, União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra e da Junta de Freguesia de Armação de Pêra; de diversas entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e de representantes de associações ambientalistas, entre as quais a Almargem, SPEA e a VitaNativa.

A área proposta da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados localiza-se na União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, no município de Silves, entre a ribeira de Alcantarilha e o sapal de Pêra-Alcantarilha (a oeste), e a ribeira de Espiche e a lagoa dos Salgados (a este); fronteira ao município de Albufeira. Está bordejada a sul por um cordão dunar e pela praia Grande, limitada a nordeste pela EM526. Inclui a lagoa, campos agrícolas, sapal e cordão dunar.