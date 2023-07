APA promove hoje ações de voluntariado ambiental em Faro

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), promove hoje em Faro, ações de voluntariado ambiental, envolvendo cerca de 800 jovens.

A Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Algarve, está a coordenar os parceiros da rede Voluntariado Ambiental para a Água com vista à realização de duas ações de voluntariado ambiental, no Dia Nacional da Conservação da Natureza, envolvendo cerca de 800 jovens:

A remoção de chorão-da-praia, que será realizada por cerca de 400 jovens, numa área entre o aeroporto de Faro e as salinas do Ramalhete (o ponto de encontro será no Parque de Estacionamento da praia de Faro junto à Rotunda do Caranguejo), pretende contribuir para o controle desta espécie exótica invasora que forma, nas margens da laguna costeira da ria Formosa, tapetes contínuos e extensos que impedem o desenvolvimento da vegetação natural e ameaçam a biodiversidade deste importante ecossistema;

A «caça à beata», que será realizada por outros 400 jovens, em várias zonas da cidade de Faro, com início nos seus locais de alojamento e término no Jardim Manuel Bivar, onde se pretende intervir artisticamente com o objetivo de sensibilizar para a problemática das beatas. O hábito de deitar a beata de cigarro para o chão ainda é uma prática comum, porque é considerado um resíduo inofensivo. No entanto, importa informar a população do seu real perigo, uma vez que as beatas de cigarro libertam para o ambiente cerca de 4.000 substâncias tóxicas não biodegradáveis, entre metais pesados e micropartículas, que quando chegam às ribeiras, rios e ao mar entram na cadeia alimentar marinha e humana.

Na dinamização destas ações estão envolvidos vários parceiros da APA, nomeadamente o Europe Direct Algarve e a CCDR Algarve, o ICNF, o IPDJ, a Associação Lilaz, a Associação Sê+ Sê Melhor, o Projeto GEA, o Centro de Ciência Viva do Algarve, a UALG V+ e a Greve Climática Algarve, bem como dezenas de voluntários das organizações envolvidas.

Estas ações resultam da colaboração solicitada pelo Comité Organizador Local da JMJ – Jornada Mundial da Juventude.