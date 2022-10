APA debate risco de inundações no Algarve esta tarde em Albufeira

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) debate esta tarde em Albufeira os riscos de inundações no Algarve.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) promove hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro, às 15 horas, no edifício da Câmara Municipal de Albufeira, uma sessão de participação pública dos planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) das Regiões Hidrográficas do Guadiana e das Ribeiras do Algarve.

A versão provisória dos dois Planos encontra-se em processo de consulta pública, até 30 de novembro de 2022, sendo a «participação ativa de todas as partes interessadas na elaboração, revisão e atualização dos PGRI», considerada pela APA como «um ponto-chave para a Diretiva da Avaliação e Gestão dos Riscos e Inundações (DAGRI), enquanto motor para o sucesso da prossecução dos seus objetivos».

O programa da sessão pode ser consultado aqui e os documentos podem ser consultados no site da APA ou no portal PARTICIPA onde os cidadãos podem deixar os seus contributos em Regiões Hidrográficas do Guadiana | Ribeiras do Algarve.