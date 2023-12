Ameixial tem novo ponto de água para combate a incêndios

A Câmara Municipal de Loulé criou um novo ponto de água junto ao Miradouro do Caldeirão (Sítio do Feitoso), no Ameixial.

Através da cedência de um terreno por parte de um proprietário, e num trabalho conjunto com a Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, a Câmara Municipal de Loulé criou um novo ponto de água junto ao Miradouro do Caldeirão (Sítio do Feitoso), na freguesia do Ameixial.

Esta estrutura, situada numa bacia de retenção de 6 hectares, com dimensão de área inundada de 1750 metros quadrados (m2) e altura média de cinco metros, vem reforçar o apoio aos meios aéreos e terrestres, enquadrando-se no Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

A construção deste ponto de água e respetivo caminho de acesso foi feita com materiais naturais locais.

Os trabalhos contemplaram a criação de zonas de cruzamento para salvaguardar o cruzamento de viaturas de combate.

O município de Loulé prossegue, assim, uma estratégia concertada em prol da defesa da floresta e que passa também pela criação de estruturas que permitam tornar o território mais resiliente e preparado para responder a situações como os incêndios florestais.