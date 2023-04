Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) apresenta a sétima e última sessão participativa «Missão Natureza 22» no Ameixial.

O Parque de Merendas da Seiceira, no Ameixial, no concelho de Loulé, acolhe a sétima e última sessão participativa no âmbito do projeto «Missão Natureza 22» do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), na sexta-feira, dia 28 de abril, às 14h30.

O objetivo desta iniciativa é melhorar o estado de conservação dos valores naturais de Portugal e orientar o investimento em biodiversidade.

A sessão é dedicada ao Objetivo 7 – Inovar no Investimento em biodiversidade e tem como orador principal João Rui Ferreira, secretário-geral da APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça, que lançará o debate em torno da inovação necessária para que haja financiamento para a conservação do património natural e gestão ativa da biodiversidade, através de incentivos ao desenvolvimento de atividades económicas sustentáveis no território.

Ao longo de um ano, ao mesmo tempo que se promove o envolvimento dos atores-chave em cada um dos temas, têm estado em discussão sete objetivos temáticos, em sete sessões de participação:

Aumentar a Apropriação Pública do Património Natural;

Melhorar o Estado de Conservação do Património;

Vigiar e Controlar Espécies Exóticas Invasoras;

Compatibilizar Economia e Biodiversidade;

Reforçar as Infraestruturas Verdes e a Conectividade Ecológica;

Estimular a Cooperação Internacional;

Inovar no Investimento em Biodiversidade .

O trabalho destas sessões culminará com a realização da Conferência Final, a 22 de maio de 2023, e os seus resultados permitirão orientar a intervenção pública em matéria de conservação da natureza e biodiversidade em Portugal, no período até 2030.

A participação é livre mas sujeita a inscrição.

Esta iniciativa ocorre em paralelo e conta com o apoio do Walking Festival do Ameixial, uma organização da ProActiveTur, da Cooperativa QRER e da Câmara Municipal de Loulé.

Programa

Parque de Merendas da Seiceira, Fonte da Seceira, Ameixial

14h30 | Sessão de abertura

Vítor Aleixo| Presidente da Câmara Municipal de Loulé

Nuno Banza | Presidente do Conselho Diretivo do ICNF

João Rui Ferreira, Secretário-geral da APCOR | Keynote speaker

15h00 | Apresentação síntese da Sessão de 20 de maio de 2022

Lia Vasconcelos | NOVA School of Science and Technology | FCT NOVA

15h30 | Dinâmicas de Grupo – Reunião Participativa e Colaborativa

Dinamizadas por NOVA School of Science and Technology | FCT NOVA

17h30 | Apresentação dos Resultados das Dinâmicas de Grupo

NOVA School of Science and Technology | FCT NOVA

17h45 | Encerramento