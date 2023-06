AmbiOlhão apresenta resultados da eliminação de afluências indevidas

AmbiOlhão apresenta resultados dos trabalhos realizados nos últimos 12 meses de eliminação de afluências indevidas para a Ria Formosa.

A AmbiOlhão – Empresa Municipal de Ambiente de Olhão apresentou, recentemente, os resultados do trabalho desenvolvido no último ano no que diz respeito à eliminação das afluências indevidas às redes de drenagem de águas pluviais e residuais da cidade.

«O resultado do trabalho desenvolvido representa menos 84,2 metros cúbicos de descargas na Ria Formosa por dia», anunciou o administrador executivo da empresa municipal, Carlos Martins.

Constituída a equipa cuja missão foi caracterizar a rede pluvial, procedeu-se, seguidamente, ao trabalho exaustivo de inspeção visual e vídeo a coletores de águas residuais e pluviais.

Uma tarefa que contou com uma ferramenta digital que permitiu um trabalho mais célere e preciso: a equipa da AmbiOlhao conta, agora com a ajuda da plataforma Navia, um software que permite a gestão diária, em tempo real, da informação, tarefas e equipas que operam nas infraestruturas públicas. Permite, também, uma melhor compreensão do funcionamento do sistema, ao fazer uma análise diária das ocorrências, o que permite identificar descargas anómalas.

No total, e num investimento de 28 mil euros, foram verificadas 562 caixas de visita, onde foram encontradas anomalias funcionais, como raízes nas tubagens ou sumidouros obstruídos, ligações indevidas de águas residuais (esgotos) à rede de águas pluviais, infiltrações residuais na rede pluvial, intrusões prediais, ou necessidade de limpeza.

A inspeção vídeo, outra ferramenta fundamental, permitiu que fossem passados a pente fino 7.090 metros da rede de saneamento e 1.970 metros da rede pluvial, onde foram identificadas as anomalias a corrigir, como impermeabilização de caixas de visita, retificação de ligações indevidas e requalificação da rede de drenagem de águas residuais. Esta última intervenção representa um investimento de cerca de 99.300 euros, dos quais 30% já estão executados.

No total, foram retificadas 105 ligações indevidas que, somadas às anomalias estruturais que foram corrigidas, representam menos 84,2 metros cúbicos de descargas na Ria Formosa por dia.

Outro dos pontos fundamentais do relatório apresentado pela AmbiOlhão prende-se com o trabalho, já desenvolvido e a desenvolver, de remodelação da rede de drenagem de águas residuais, que representa um investimento total de cerca de 285 mil euros.

Destacam-se a do Bairro 16 de Junho, já concluída, a da Estrada de Quelfes, em execução, a da Rua Antero Nobre, em consignação, a da Rua da Padaria, em fase de lançamento de empreitada, e a da Azinhaga da Patinha, em fase de projeto.

Por fim, e no que diz respeito à prevenção, a AmbiOlhão destaca nestes últimos 12 meses a monitorização periódica das descargas dos coletores pluviais, através da visualização das saídas pluviais na Ria Formosa e da identificação de descargas anómalas.

De sublinhar, igualmente, o trabalho de limpeza dos coletores de drenagem de águas residuais e pluviais, que permitiu que fossem intervencionados 11.800 metros da rede de saneamento e 865 metros de rede pluvial, num investimento de 36.600 euros.

No final da apresentação, o presidente do conselho de administração da AmbiOlhão, António Miguel Pina, congratulou a empresa municipal, «que desenvolveu um trabalho de equipa notável», pelos resultados apresentados, sublinhando que «mais do que os números em si, o que importa salientar é o que eles representam em termos de melhoria da qualidade ambiental do nosso concelho e das nossas águas da Ria Formosa, o que só é possível através deste trabalho minucioso, e de um investimento no presente e no futuro da qualidade de vida e das infraestruturas do nosso concelho».