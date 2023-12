AMAL reforça com 8,9 milhões a verba para reabilitar abastecimento de água

AMAL aprova reforço de 8,9 milhões de euros, a juntar aos 35 milhões já previstos para reabilitar os sistemas de abastecimento de água.

São mais 8,9 milhões de euros, a juntar aos 35 milhões já previstos na medida gerida pela Comunidade Intermunicipal do Algarve, no âmbito do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O reforço da verba foi aprovado na reunião do Conselho Intermunicipal, realizada esta manhã.

A medida que é gerida pela AMAL (SM1), ao abrigo do plano hídrico, tem em vista a reabilitação dos sistemas de abastecimento em baixa, com o objetivo de reduzir as perdas reais de água. Até ao momento, já foram aprovadas 31 candidaturas, a que corresponde um investimento de 21 milhões de euros.

Foi, neste contexto, aprovado, na Reunião Ordinária do Conselho Intermunicipal de 15 de dezembro de 2023, o aditamento ao Contrato de Financiamento relativo ao Investimento RE-C09-i01.01: Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM1 – Reduzir perdas de água no sector urbano, celebrado entre a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» e a AMAL, através do qual foi reforçada em 8,9 milhões de euros a dotação inicialmente prevista de 35 milhões de euros para a reabilitação dos sistemas de abastecimento de água em baixa dirigido à redução de perdas reais de água.

A decisão sobre as candidaturas apresentadas, cabe a uma Comissão de Gestão composta pela Comunidade Intermunicipal, pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), representada pela Administração da Região Hidrográfica do Algarve, e pela Universidade do Algarve (UAlg).

No final da execução do projeto, prevê-se que sejam reabilitados 125 quilómetros (km) de rede de abastecimento de água em baixa, contribuindo para uma redução de 2 hectómeros cúbicos (hm3) na procura de água nos sistemas naturais.

No âmbito desta medida, a AMAL tem vindo, também, a desenvolver outras iniciativas, como, por exemplo, ações de formação sobre redução de perdas de água no setor urbano, dirigidas às 19 Entidades Gestoras dos sistemas de abastecimento de água em baixa, mais concretamente aos municípios e empresas municipais.