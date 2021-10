AMAL promoveu Curso de Fogo Controlado em Tavira

Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL promoveu um Curso de Fogo Controlado em parcelas do Regime Florestal de Conceição de Tavira.

A Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL, através do seu Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, promoveu um Curso de Fogo Controlado. Recentemente foram visitados os resultados obtidos.

Recorde-se que as aulas práticas do Curso tiveram início no passado mês de abril e foram realizadas, entre outras, em parcelas do Regime Florestal de Conceição de Tavira. A visita ao local permitiu ver o resultado prático da utilização do fogo controlado como ferramenta essencial na defesa da floresta.

As fotos, apesar de dizerem respeito a uma parcela pequena (precisamente por ser no âmbito de um ambiente de formação), mostram, claramente, a diferença entre o comportamento e os efeitos do fogo controlado utilizado durante os meses mais frios quando comparado com os incêndios no verão, neste caso o grande incêndio rural de Pernadeira.

Deste resultado pode concluir-se que a utilização desta técnica permite, efectivamente, proteger povoamentos florestais, potenciar a segurança dos operacionais em combate e salvaguarda de bens, pessoas e animais e mitigar os efeitos severos dos incêndios.

Sublinhe-se que esta formação visou dar aos formandos a credenciação em Fogo Controlado, uma técnica que obriga a conhecimentos profundos do uso do fogo no ecossistema, que não se pode aplicar indiscriminadamente e que só está autorizada a quem for reconhecida essa competência.