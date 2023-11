AMAL lança campanha ambiental «Não feches os olhos ao clima»

A AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve lança hoje a campanha de alerta ambiental «Não feches os olhos ao clima».

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) lança hoje uma campanha de alerta para a problemática das alterações climáticas. Com o lema «Não feches os olhos ao clima. Algarve, Tempo de Cuidar», é destinada, em particular, aos residentes na região e estará disponível em português e em inglês.

As alterações climáticas são debatidas à escala global, há várias décadas, mas os alertas não estão a conseguir impactar, ao nível que seria desejável, o estilo de vida das populações. Tendo presente essa absoluta necessidade, de que é urgente acordar definitivamente para o problema, a AMAL lança hoje a Campanha de sensibilização «Não feches os olhos ao clima. Algarve, Tempo de Cuidar».

A Campanha pretende sensibilizar, envolver e responsabilizar, lembrando que já não é possível continuar a ignorar os efeitos das alterações climáticas e que o futuro do nosso destino coletivo depende, em boa parte, dessa tomada de consciência individual. Estará disponível em português e inglês, sendo utilizados vários suportes de comunicação, com especial enfoque nas redes sociais, mas pode também ser vista, por exemplo, em autocarros.

Trata-se de uma campanha integrada no projeto «Adaptation with Knowledge, Climate Change», financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal objetivo melhorar a resiliência e a capacidade de resposta do Algarve às alterações climáticas, criando as bases de apoio necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve (PIAAC-AMAL).

A Campanha é promovida pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, que tem como parceiros a Região de Turismo do Algarve (RTA) e a The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS).

Também no âmbito deste projeto tinha já sido desenvolvido um microsite que contêm informações e documentos orientadores para a adaptação às alterações climáticas.

Sobre os EEA Grants

Através do Acordo sobre o Espaço Economico Europeu (EEE), a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega são parceiros no mercado interno com os Estados-Membros da União Europeia. Como forma de promover um contínuo e equilibrado reforço das relações económicas e comerciais, as partes do Acordo do EEE estabeleceram um Mecanismo Financeiro plurianual, conhecido como EEA Grants.

Os EEA Grants têm como objetivos reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa e reforçar as relações bilaterais entre estes três países e os países beneficiários.

Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribuição total de 2,8 mil milhões de euros para 15 países beneficiários. Portugal beneficia de uma verba de 102,7 milhões de euros.