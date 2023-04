AMAL abre segundo aviso para a gestão eficiente da água

A AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve acaba um aviso, de 7 milhões de euros, para projetos de gestão eficiente da água.

Enquadrado no Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve acaba de lançar o segundo aviso, no valor de 7 milhões de euros, para apoio a projetos que promovam a gestão eficiente dos sistemas de abastecimento de água do Algarve. As candidaturas podem ser apresentadas até dia 2 de junho.

No âmbito deste aviso são elegíveis as candidaturas que visem a setorização de redes, a monitorização e o controlo de perdas reais de água, para uma melhor gestão nos sistemas de distribuição em baixa do Algarve.

Tem como principais beneficiários as entidades gestoras das redes de abastecimento de água em baixa, ou seja, os municípios e as suas associações, assim como o setor empresarial e empresas concessionárias municipais.

O apoio dado às candidaturas será a fundo perdido, uma subvenção a 100 por cento, não reembolsável, financiada através do fundo Next Generation EU.

A propósito do lançamento deste segundo aviso, a AMAL reuniu, na passada sexta-feira, com autarcas e técnicos municipais ligados a esta área, para apresentação das condições de acesso e formalização das candidaturas.

Foi igualmente apresentado o ponto de situação do que já está a ser executado no âmbito da primeira fase de candidaturas que decorreu em setembro de 2021, através da qual estão a ser aplicados 14 milhões de euros para execução de 54 empreitadas de requalificação de redes e implementação de zonas de medição e controlo.

O investimento em redução de pressões está igualmente a ser apoiado.

A execução do investimento, associado à eficiência hídrica no Algarve, enquadrado no PRR e que envolve outras medidas para além desta que é gerida pela AMAL, é coordenada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da Administração da Região Hidrográfica do Algarve.

O aviso pode ser consultado aqui.