«Alojamento Local para Aves» ganhou asas em Tavira

Autarquia instalou 31 caixas-ninho.

A Câmara Municipal de Tavira, no seguimento do projeto «Alojamento Local para Aves», instalou 31 caixas-ninho em locais estratégicos da cidade, nomeadamente em escolas, parques de estacionamento municipais, no Parque de Campismo da Ilha de Tavira e em vários jardins.

Esta medida tem como finalidade «potenciar a fixação de mais aves em meio urbano, aproximando-as da comunidade e promovendo o papel destes animais no controlo de pragas biológicas como a lagarta-do-pinheiro, entre outras.

O projeto, desenvolvido pela Associação Vita Nativa – Conservação do Ambiente em parceria com a Câmara Municipal, resultou de uma iniciativa vencedora do Orçamento Participativo Portugal 2018.