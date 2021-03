Almargem sensibiliza jovens algarvios a importância da água

Campanha «#AÚltimaGota_Algarve» da Almargem visa sensibilizar os jovens algarvios para a importância de uma gestão sustentável da água.

Empenhada em dar continuidade à campanha «#AÚltimaGota_Algarve», com o intuito de informar e sensibilizar a população da região do Algarve para uma gestão sustentável da água, a Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve leva agora esta missão a um novo nível, com a promoção dos materiais de sensibilização desenvolvidos no âmbito da candidatura apoiada pelo Fundo Ambiental, inserida no programa ENEA 2020 – Produção e consumo sustentáveis.

O projeto «#AÚltimaGota_Algarve», que decorreu durante o último trimestre de 2020, teve como principal objetivo informar e desenvolver ferramentas e novas plataformas de sensibilização, destinadas ao público geral e ao público escolar, para uma mudança de atitudes e comportamentos na gestão da água, recurso precioso e escasso.

A campanha tem agora uma nova mascote, resultante do desafio lançado aos alunos do Curso de Design de Comunicação da Universidade do Algarve (UAlg), em outubro do ano passado.

«Ping», nome escolhido por sondagem pelos seguidores da página de Facebook da Associação, foi a proposta vencedora de Mariana Pires, aluna do 3º ano do curso naquela instituição.

A curta-metragem de animação #AÚltimaGota_Algarve, produzida pela Flow Productions, lança o alerta «para uma mudança comportamental, perante o consumo desenfreado de água a que assistimos atualmente na região algarvia.

A mensagem, difundida nos canais digitais da Almargem, procura incitar o público à reflexão sobre o impacte das suas próprias ações e à procura de alternativas».

O jogo online em formato de Quiz, agregado ao website já existente da Almargem e desenvolvido pela Visualforma, irá testar os conhecimentos dos participantes, dos mais jovens aos adultos, na temática da água.

De uma forma «leve», lúdica e didática, o jogador é posto à prova e, no final, com base no número de respostas corretas, receberá um «título» com as seguintes classificações: «Esbanjador», «No Bom Caminho», «Poupadinho» ou «Guardião da Água».

Estes materiais servirão também de ferramentas pedagógicas para as escolas dos 16 municípios do Algarve, incentivando os professores a utilizá-los para explorar esta temática junto dos seus alunos.

Além da curta-metragem e do quiz, será ainda enviada uma Ficha da Pegada Hídrica.

Com a ajuda desta ficha, os alunos poderão calcular o consumo de água decorrente das suas atividades diárias e também do que está envolvido na produção dos bens e serviços que usufruem.

O objetivo é a partilha dos seus resultados com a turma e professor(a) e levar à discussão sobre as melhores estratégias para reduzir os seus consumos.

Quando forem ultrapassadas as medidas restritivas devido à pandemia de COVID-19, será também possível realizar atividades de educação ambiental nas escolas, destinadas aos alunos do 1º Ciclo.

Os alunos poderão participar num «Jogo da Glória» pedagógico, sendo os peões num tabuleiro gigante, só podendo avançar se responderem acertadamente a questões sobre a temática da água. Em todas as questões, será feito um enquadramento e transmitidas as matérias fundamentais para a sensibilização dos mais jovens.

Nos próximos meses será divulgado o «Guia Digital – Dicas de poupança de água e descodificador de políticas ambientais», que pretende incentivar a adoção e alteração de comportamentos que levem ao uso eficiente e à poupança de água, despertando ou aumentando a sua consciência ambiental. Estará disponível para download no website da associação.

Será também apresentada uma exposição itinerante que irá proporcionar ao visitante uma experiência interativa, levando-o a conhecer informações sobre o consumo de água no mundo, em Portugal e no Algarve, afunilando esta abordagem para áreas diversas como o setor doméstico, a agricultura, os campos de golfe e o turismo.

Estes materiais e outras novidades sobre este tema estão disponíveis no website da Almargem, em www.almargem.org, e ainda no Facebook da associação.

O projeto «#AÚltimaGota_Algarve» conta com o apoio e a contribuição de um grupo de trabalho composto por sócios, voluntários de diferentes áreas, com interesse e conhecimento nas temáticas do uso de água, agricultura, reutilização de águas residuais e intervenção ambiental e cívica.

Recorde-se que a campanha «#AÚltimaGota_Algarve» iniciou em fevereiro de 2020, com o objetivo de sensibilizar para gestão e reutilização de água, lançando o desafio à sociedade civil para aderir a propostas de poupança, no setor doméstico, e trazendo esta temática ao debate junto de várias entidades da região.

A Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, fundada em 1988, é uma Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA), de âmbito regional, com sede em Loulé, que desenvolve ações em várias áreas, nomeadamente no foro da conservação do património natural e cultural, da educação para o desenvolvimento sustentável e da intervenção e educação comunitária.