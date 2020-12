Almargem mostra resultado do projeto «Loulé – Cadoiço e Megalapiás»

Almargem apresenta resultados finais do projeto «Loulé – Cadoiço e Megalapiás» online.

De modo a assinalar a finalização do projeto «Loulé – Cadoiço e Megalapiás: Revelar o que já existe!», a Almargem – Associação de Defesa do Património Natural e Cultural do Algarve promoverá a realização de um seminário final, onde serão apresentados os principais resultados obtidos, as ameaças ao património natural e cultural identificadas, e onde será discutido o futuro destas duas áreas de elevado interesse cultural e natural.

Decorrerá na quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 18h30, numa sessão online.

Na mesa redonda «Cadoiço e Megalapiás: que futuro?», serão debatidas diversas propostas para um futuro plano de intervenção para estas duas áreas, fundamentado quer pelos resultados obtidos e pelas sugestões dos especialistas, quer pela participação pública da população geral, moradores, utilizadores e entidades responsáveis pela gestão das áreas.

Na abertura estarão presentes José Luís Raposo Victoriano, presidente da direção da Associação Almargem; Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé e Cristina Veiga-Pires, diretora científica do aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira. A moderação estará a cargo de Joaquim Mealha da Associação Almargem.

O projeto «Loulé – Cadoiço e Megalapiás», que iniciou em 2019 e que contou com a colaboração da Câmara Municipal de Loulé, teve como objetivo principal estabelecer uma base de dados sólida e científica, em termos de história, geografia, geologia, património cultural, flora e fauna, para estes dois locais importantes, mas ainda desconhecidos para muitos, localizados na envolvente da cidade de Loulé.

Como resultado, perspetiva-se para o futuro da Ribeira do Cadoiço e dos Megalapiás do Barrocal, que sejam locais privilegiados de visitação, disseminação e sensibilização ambiental. Embora diferentes, estas duas áreas são há muito reconhecidas pela Almargem pelo valor histórico, cultural e ambiental que comportam.

A coordenação deste projeto esteve a cargo da Associação Almargem e contou com apoio técnico e científico de uma equipa multidisciplinar, formada por especialistas em diferentes áreas de conhecimento, desde história e património, geodiversidade, qualidade da água, flora e vegetação (incluindo plantas invasoras), e fauna (insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos).

Os interessados poderão assistir e participar neste seminário online, via Zoom, bastando para tal a inscrição prévia através deste formulário.

A Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, fundada em 1988, é uma Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA), de âmbito regional, com sede em Loulé, que desenvolve ações em várias áreas, nomeadamente no foro da conservação do património natural e cultural, da educação para o desenvolvimento sustentável e da intervenção e educação comunitária.