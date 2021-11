Almargem abre inscrições para as Jornadas de Anfíbios em Loulé

Almargem abre inscrições para as Jornadas de Anfíbios estão de volta a Loulé e o programa já está disponível.

De 10 a 12 de dezembro, o município de Loulé volta a acolher as Jornadas de Anfíbios de Loulé, agora na sua segunda edição.

Este evento gratuito com saídas noturnas, workshops e palestras é ideal para amantes de natureza que querem aprender mais sobre anfíbios.

O evento, que decorrerá no Auditório do Antigo Convento Espírito Santo, arranca com saídas de campo noturnas na sexta-feira, dia 10 e oferecerá também, nos restantes dias, palestras e workshops para amantes de natureza e para quem quiser saber mais sobre este fascinante grupo de vertebrados.

O objetivo principal é sensibilizar para a importância deste grupo de animais cada vez mais ameaçado e debater possíveis estratégias de conservação para o futuro. Este evento, gratuito, pretende atingir um público alargado: desde técnicos de empresas, associações, municípios, docentes e, principalmente, o cidadão comum.

O programa das Jornadas irá contar com a presença de representantes do município de Loulé; Universidade de Évora; CIBIO/InBio – Universidade do Porto; Institute of Zoology (Londres); Município de Lousada e Fotógrafos de natureza profissionais.

Vão ser abordados temas tão diversos como: Como e onde fotografar anfíbios; As principais ameaças emergentes a nível nacional e global; O impacto das alterações climáticas nas populações de anfíbios, e muitos outros. Estão também previstas diferentes saídas noturnas nos dias 10 e 11 de dezembro, dedicadas à identificação de espécies in situ e ao seu registo fotográfico.

Esta iniciativa surge no âmbito do ciclo de Workshops Temáticos 2021, dinamizado pela Divisão de Ambiente da Câmara Municipal de Loulé. Estas Jornadas, especificamente, resultam de uma parceria entre a Câmara Municipal de Loulé e a Associação Almargem.

O programa final e as inscrições ficam disponíveis hoje, 23 de novembro, aqui.