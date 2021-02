Aljezur insiste na revisão da interdição à pesca do sargo

Aljezur exige a avaliação da portaria sobre o defeso da pesca ao sargo na costa vicentina.

O município de Aljezur endereçou, aos Secretários de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território e Secretária de Estado das Pescas, um comunicação a exigir a avaliação da portaria que definiu o defeso da pesca ao sargo, o qual teve início no dia 1 de fevereiro e termina no dia 15 de março, e que todos os anos se repete, desde 2014, na Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano.

Na comunicação dirigida a estes dois governantes com responsabilidade sobre a matéria, a autarquia relembra reuniões e posições tomadas no passado, nomeadamente numa reunião mantida em Aljezur, com vários responsáveis por estas Secretarias de Estado, onde foram ouvidos os autarcas dos concelhos do PNSACV e um grupo de representantes dos pescadores lúdicos.

Na missiva agora enviada, são colocadas algumas questões sobre a portaria em causa e os seus efeitos, assim como as zonas de interdição à pesca, nomeadamente da zona de Rogil,

Ora, volvidos seis anos, a autarquia quer saber:

Como está a situação do recurso sargo, que monitorização foi feita e que resultados e dados foram alcançados?

Para quando a revogação da portaria em causa?

Ainda, nesta mesma reunião, foi abordada a questão das áreas de interdição de pesca, que se mantêm sem, aparentemente, nenhum estudo cientifico a sustentá-las e a monitorizá-las, e assim vão ficando?

Como está o Projeto MarSW, que poderá ajudar a «concluir pela necessidade de uma revisão desses limites e/ou a criação de novas áreas de interdição»?

A Câmara Municipal de Aljezur relembra que «o sentimento de injustiça continua e agrava-se, com o momento em que o país atravessa, e quando a pesca é, uma atividade que está enraizada na cultura das gentes destes concelhos, exigindo a sua avaliação e a sua revogação».