Algarve vai içar 91 Bandeiras Azuis no verão de 2023

O Algarve vai içar 91 Bandeiras Azuis este verão, das quais 85 em praias, quatro em marinas e duas em embarcações ecoturísticas.

A qualidade e segurança ambiental das zonas balneares algarvias são assim reconhecidas por este galardão internacional, reforçando a importância do «sol e mar» como um dos maiores atrativos turísticos da região.

Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, «a atribuição destes galardões é o reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos nos 13 concelhos com praias costeiras do Algarve, tanto pelo investimento na melhoria gradual das condições das praias como a crescente preocupação com a preservação da qualidade das águas balneares».

Ao todo, o júri internacional Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) atribuiu o galardão a 394 praias, 17 portos de recreio e marinas nacionais e 21 embarcações ecoturísticas, número que coloca Portugal em 6.º lugar entre os 50 países que desenvolvem o Programa Bandeira Azul.

Segundo a ABAE, Albufeira é o município português líder em Bandeiras Azuis, com um total de 26 galardões a hastear em 25 praias e na marina local.

Seguem-se Vila do Bispo (10 praias galardoadas), Loulé (10 praias e a marina de Vilamoura), Portimão (seis praias e a marina), Lagoa (seis praias), Aljezur, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António (quatro praias cada), Castro Marim e Lagos (três praias cada) e Silves (duas praias).

O Programa Bandeira Azul é um programa de educação para o desenvolvimento sustentável, promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental.