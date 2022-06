Algarve tem 23 praias com o selo «ZERO Poluição»

Albufeira e Aljezur com cinco praias, Tavira com quatro, Faro e Vila do Bispo com três, Loulé com duas e Olhão com uma compõem a presença algarvia na lista.

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável anunciou as praias distinguidas com o selo ZERO poluição. De um total de 58 praias em todo o país, o Algarve alberga 23 delas, espalhadas por sete concelhos da região.

O destaque vai para Albufeira, que de zero praias passou para cinco (Castela, Coelha, Evaristo, Falésia Alfamar e Manuel Lourenço). Segue-se Aljezur, que na anterior avaliação tinha apenas uma praia, e agora também totaliza cinco: Amoreira-Mar, Arrifana, Bordeira, Monte Clérigo e Vale Figueiras.

Com quatro praias, está Tavira: Barril, Cabanas-Mar, Ilha de Tavira-Mar e Terra Estreita. Faro viu distinguidas três praias (Barreta, Culatra-Mar e Ilha do Farol-Mar) tal como Vila do Bispo (Castelejo, Cordoama e Martinhal).

Ao concelho de Loulé couberam dois galardões, para as praias do Ancão e da Quinta do Lago, enquanto Olhão fecha a lista com a distinção da praia Armona-Mar.

Uma praia ZERO poluição é aquela em que não foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas balneares.

Em 2022, as praias com ZERO poluição representam nove por cento do total das 643 zonas balneares em funcionamento no país, mais cinco praias que no ano passado. Todas as praias classificadas o ano passado como praias ZERO poluição estão classificadas, ao abrigo da legislação, como praias com qualidade da água «excelente».

Cristiano Cabrita, vice-presidente de Albufeira com o pelouro de assuntos do mar e do ambiente, referiu que «o facto de cinco praias do concelho terem sido distinguidas pela associação Zero Poluição, espelha o nosso cuidado e empenho com a nossa costa», mencionando ainda que «Albufeira é, claramente, um bom exemplo de um caminho percorrido no sentido da sustentabilidade e da preservação do ambiente marinho e terrestre».

Segundo este responsável, Albufeira «tem realizado um forte investimento na manutenção daquele que é um dos seus cartões de visita, as praias».