Alcoutim vai ter uma ciclovia com o apoio do PAMUS

O município de Alcoutim viu aprovada, no passado dia 29 de dezembro de 2020, uma candidatura do PAMUS (Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável) designada por «Acesso em Modos Suaves à Zona Oeste de Alcoutim».

A intervenção desenvolve-se na via de acesso à Ribeira dos Cadavais e praia fluvial de Alcoutim, com início na Avenida Fernando Lopes Dias, em Alcoutim e conta com financiamento FEDER para a implementação dos modos suaves (andar a pé e de bicicleta).

A candidatura tem enquadramento no Programa Operacional CRESC Algarve 2020, eixo prioritário 3 – Promover a sustentabilidade e eficiência dos recursos, objetivo temático 4 – Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores, prioridade de investimento – 4.5 – A promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção de mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação, tipologia de intervenção – 4.6 – Mobilidade urbana sustentável e encontra-se integrada no PAMUS (Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável), na tipologia construção de ciclovias ou vias pedonais.

Pretende-se a melhoria das condições de promoção da mobilidade pedonal e ciclável, reduzindo em proporção a utilização do automóvel e contribuindo para a implementação de um sistema de mobilidade mais sustentável e eficiente que contribua para a redução da emissão de gases com efeito de estufa, o que é obtido através da criação de áreas de circulação não automóvel.

Os pavimentos propostos, numa extensão de 180m, diferenciam as zonas de peões, com lajetas em betão na cor terracota, ciclovia, com lajetas em betão na cor amarela e as de acesso automóvel, com cubos de granito escuro.

Será ainda criada uma zona para estacionamento das bicicletas, efetuada a integração paisagística e instalado equipamento urbano.

A operação, que se prevê estar concluída até 31 de dezembro de 2021, com um investimento total de 113.309,59 euros, tem um investimento elegível de 38.368,56 euros, ao qual foi atribuída uma comparticipação comunitária (FEDER) de 18.371,25 euros.