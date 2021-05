Albufeira quer despertar «Mar Con(s)Ciência» com seminários online

Estão marcadas três sessões com participação gratuita.

A Câmara Municipal de Albufeira apresenta um ciclo de seminários online sob o título genérico de «Mar Con(s)Ciência», integrado num vasto leque de ações destinadas à informação e sensibilização do público, no âmbito do Programa Bandeira Azul para 2021.

O primeiro seminário online é já amanhã, quinta-feira, dia 20 de maio, às 15h00, tendo por tema «Conservação e áreas Marinhas Protegidas».

Com uma duração de 45 minutos, este webinário assinala o Dia Internacional da Biodiversidade (22 de maio) e conta com as intervenções de três investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), da Universidade do Algarve (UAlg): Jorge Gonçalves, Bárbara Horta e Costa e Jorge Palma, com moderação a cargo de Catarina Gonçalves, da Associação Bandeira Azul da Europa.

A 4 de junho, para assinalar o Dia Mundial do Ambiente (que se celebra a 5 de junho), o seminário tem por tema «A Biotecnologia Azul» e será também às 15h00, com uma duração de 45 minutos. A palavra cabe a João Silva e a Luísa Barreira, ambos investigadores do CCMAR – UALg, e a moderadora será Marta Ramos, da Unidade do Ambiente do município de Albufeira.

O ciclo finda a 16 de novembro, dia Nacional do Mar, com o tema «Pesca e Aquacultura Sustentável». Nesta data, também às 15h00, o seminário vai contar com as intervenções de Margarida Castro e Maria Teresa Dinis, investigadoras do CCMAR – UALg. Terá a mesma duração que os seminários anteriores, contando com a moderação de Ana Simões, do Clube Pesca e Náutica Desportiva de Albufeira.

Segundo José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, «já ninguém ignora que o Mar é um dos mais importantes recursos naturais de Portugal, com um enorme potencial económico. Em Albufeira, temos uma frente de mar notável, com uma riqueza de recursos que permite um desenvolvimento futuro a vários níveis, como a pesca, a qualificação do turismo e do ambiente, ciência e tecnologia, energias renováveis, cultura e diplomacia e até na defesa e segurança».

O autarca acrescenta que, «pela parte que cabe à Autarquia, estamos a dar cada vez mais atenção ao nosso mar, como um recurso capaz de assegurar uma nova era de desenvolvimento para Albufeira, pelo que estes webinários, no âmbito do nosso programa da Bandeira Azul, são de grande importância para todos nós».

São parceiros nesta iniciativa o CCMAR – UAlg, a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa e o Clube Pesca e Náutica Desportiva de Albufeira.

A transmissão será feita em direto através da página do facebook do Município e a participação é gratuita. No entanto, deverá ser feita a inscrição, através do preenchimento do formulário que se encontra aqui.