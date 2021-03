Albufeira já instalou 30 unidades de «Alojamento Local para Aves»

Chapins, poupas, estorninhos-pretos, peneireiros-vulgares, mochos-galegos e corujas-das-torres já têm licença para se instalar, em Albufeira, em unidades de «Alojamento Local».

A Câmara Municipal de Albufeira e a associação Vita Nativa assinaram, no passado mês de fevereiro, um protocolo para implementação do projeto «Alojamento Local para Aves». Nesse âmbito, já foram instaladas 30 caixas-ninho no concelho, que podem ser observadas na Urbanização do Surfal, na pista de Crosse das Açoteias, nas instalações municipais do Páteo, no depósito de água do Páteo e no Parque Urbano do Ribeiro, na entrada principal da cidade.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo destaca «a importância de se preservarem os habitats e a biodiversidade do concelho, sendo imprescindível que se tomem medidas de valorização do património natural e de incentivo à participação dos cidadãos na defesa do património ambiental».

Para o autarca, uma das grandes vantagens do projeto, vencedor do Orçamento Participativo Portugal de 2018, «é que as aves podem ter um papel importante no controle de pragas biológicas, contribuindo de forma natural para o equilíbrio dos ecossistemas».

Para além disso, esta parceria irá permitir «o enriquecimento do Plano de Atividades de Educação Ambiental do município, de extrema importância no que respeita à sensibilização do público em geral e da população escolar, sendo um excelente incentivo à fixação de outras aves», acrescenta José Carlos Rolo.

O protocolo, que tem a vigência de dois anos, podendo ser renovado se houver interesse das partes, implica, por parte da Vita Nativa, a instalação e manutenção de 30 caixas-ninho, monitorização dos ninhos, anilhar as aves, disponibilizar informação técnica para colocação em placares informativos e a realização, no mínimo, de uma atividade de sensibilização ambiental, em parceria com os técnicos do município.

Para além desta iniciativa, a autarquia abraçou também, em finais de 2013, o projeto «Chapim», com vista a controlar de forma biológica a lagarta do pinheiro. No âmbito deste projeto, encontram-se colocados no concelho mais de 63 ninhos de chapim, 10 no Hotel EPIC Sana e 7 em diversos estabelecimentos escolares (ATL de Vale Pedras, EB 1 dos Brejos, EB 1 dos Caliços, EB 1 da Avenida do Ténis, EB 1 das Sesmarias e EB 2,3 D. Martim Fernandes).

Segundo a autarquia, «a sensibilização ambiental é fundamental para adotar ou mudar comportamentos, daí a importância de realizar ações nas escolas. No âmbito do projeto Chapim, todos os anos, no início do ano escolar, os técnicos da autarquia realizam ações destinadas a transmitir diversas curiosidades sobre o chapim e a sua importância no controlo da lagarta do pinheiro».

Os alunos participantes recebem um caderno de campo informativo, onde para além de registarem as observações do ninho, podem obter informações sobre as espécies de chapim mais comuns em Portugal, bem como aprender a construir o seu próprio ninho e comedouros. Com vista ao bom acompanhamento do projeto, são realizadas diversas visitas pelos técnicos do Município ao longo do 2º e do 3º período.