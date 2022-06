O Hastear da Bandeira Azul e das Praias Acessíveis realizou-se no dia 15 de junho na Praia dos Pescadores em Albufeira.

O Hastear da Bandeira Azul e das Praias Acessíveis realizou-se no passado dia 15 de junho e reuniu na presença do presidente e do vice-presidente do município, todas as entidades representativas das praias, entre elas, a ANSA – Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira, Bombeiros Voluntários de Albufeira, GNR e a Autoridade Marítima Nacional.

A cerimónia decorreu na praia dos Pescadores, esta que é uma das praias mais emblemáticas da cidade.

A comemoração iniciou-se com o típico hastear das bandeiras, estas que são um símbolo das 25 praias com Bandeira Azul e das 13 Praias Acessíveis para todos. Este ano, contou-se com a presença da grande novidade para melhorar as missões de salvamento das praias, a viatura «viking» que marcou o pano de fundo da cerimónia. De referir que esta é única no país, e promete garantir uma época balnear mais segura em Albufeira.

Cristiano Cabrita, vice-presidente do município com o pelouro de «assuntos do mar» e do «ambiente», destaca que «este é sempre um momento importante para a nossa cidade e este ano salienta-se o facto de Albufeira ter conquistado um lugar de liderança nacional em praias de Poluição Zero e com Praias Qualidade Ouro», reforçando ainda que «estes galardões são um reflexo daquele que tem sido o nosso esforço pela manutenção e limpeza das praias».

A delegação da Marina de Albufeira também este presente e colocou grandes expetativas para este verão, «principalmente depois de dois pandémicos, esperamos uma grande afluência de pessoas nas nossas praias e, enquanto capitania marítima temos todos os meios disponíveis e prontos para responder a qualquer eventualidade».

Já o presidente da autarquia, enfatizou que «enquanto capital do turismo, é importante prezarmos pela imagem de uma cidade que prima pela qualidade ambiental das praias, quer em termos de segurança, de limpeza de resíduos, de qualidade da água, algo que só é possível graças às infraestruturas que disponibilizamos, a nível de veículos e equipamentos.

José Carlos Rolo, agradeceu ainda a todas as entidades pela manutenção das praias e com competência na orla marítima, e aproveitou a oportunidade para desejar um bom verão e uma boa época balnear a todos que visitarem o concelho, apelando aos veraneantes que «prezem pela limpeza e preservação das praias».