Albufeira é o único munícipio do país com autocarros 100% elétricos

Já circulam em Albufeira cinco autocarros cem por cento elétricos nas atuais linhas da rede de transportes urbanos GIRO.

Desde o dia de ontem, 22 de setembro, começaram a circular em Albufeira, nas atuais linhas da rede de transportes urbanos GIRO, cinco autocarros cem por cento elétricos (dois minibus e três autocarros standard), de um total de 23 viaturas elétricas que, até ao final do segundo semestre de 2023, irão integrar a totalidade da frota.

A apresentação das cinco viaturas foi efetuada no dia em que se assinala o Dia Europeu Sem Carros e a Semana Europeia da Mobilidade, junto à Igreja de Ferreiras, numa cerimónia simbólica, que contou com as presenças do presidente do Município, José Carlos Rolo, elementos da vereação, representantes do Grupo Barraqueiro, João Santos e Mateus Silva, o vogal da Comissão Diretiva do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, José Guedes, e representantes da empresa construtora das viaturas elétricas.

As cinco viaturas elétricas foram personalizadas com a imagem do GIRO que todos conhecem, mas com a cor verde predominante, em vez do azul utilizado anteriormente nas viaturas a diesel, para chamar a atenção e causar maior impacto nos utilizadores. Posteriormente, aquando da entrada em circulação da totalidade das viaturas elétricas, todos os autocarros passarão a ter esta caracterização, o que irá permitir à população identificar facilmente o momento a partir do qual a frota passará a ser totalmente elétrica.

Refira-se que os 23 autocarros elétricos foram adquiridos pela empresa concessionária, do Grupo Barraqueiro, ao abrigo do programa POSEUR.

As novas viaturas irão entrar em funcionamento a título experimental, o que permite que até ao início efetivo da concessão, previsto para o próximo dia 1 de dezembro, eventuais dificuldades que surjam possam ser resolvidas, refere o presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

«Trata-se de viaturas novas, com tecnologia bastante mais eficiente que as utilizadas pelo operador noutros serviços, pelo que consideramos de extrema importância que as possamos testar em contexto real», sublinha José Carlos Rolo, que explica que devido aos atuais constrangimentos no que respeita à entrega de viaturas novas, prevê-se que, apenas durante o segundo semestre de 2023, seja possível que toda a frota ao abrigo da nova concessão seja elétrica.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira aproveita, ainda, para destacar que a entrada em funcionamento dos autocarros elétricos «contribui para melhorar a qualidade de vida no concelho, uma vez que se trata de um meio de transporte menos poluente, com contributos significativos ao nível da sustentabilidade ambiental. Só para termos uma ideia, refira-se que as emissões de CO2 passam de 6. 436,55 emitidos por cada 1000 Km efetuados nos autocarros a diesel (GIRO atual) para apenas 671,60 Kg de CO2 emitidos por cada 1000 quilómetros (Km) efetuados nos autocarros elétricos. Se pensarmos num intervalo de um ano, e comparando a atual frota de 10 autocarros com a futura frota de 23 autocarros, estes valores passam de 32.182,74×103 KgCO2 emitidos (10 autocarros a diesel) para 772,34×103 Kg de CO2 emitidos (23 autocarros elétricos)».

Por outro lado, o número de linhas passa de 5 para 11 e o número de paragens de autocarro de 135 para 210, aumentando a lotação total da frota de 496 para 1331 lugares. Também o número de lugares para cadeiras de rodas passa de 10 para 23, com a possibilidade de transporte de bicicletas em algumas linhas do novo GIRO, o que, em última análise, resulta num aumento exponencial do número de passageiros transportados, melhorando o serviço efetivo prestado à população e a quem nos visita, refere o autarca.

Refira-se que todos os autocarros dispõem de plataformas elevatórias e ar condicionado, sendo que no âmbito da nova concessão serão disponibilizados novos serviços, entre os quais uma app móvel, bilheteira online, consulta online de circuitos e horários, o que permitirá fazer o acompanhamento em tempo real da paragem em que o veículo se encontra.

Atualmente, a rede GIRO serve as localidades de Albufeira, Branqueira, Páteo, Marina, Ferreiras (centro) e Estação da CP.

Com a entrada em funcionamento das novas linhas, o GIRO irá passar, também, por Olhos de Água, Rocha Baixinha, Malhada Velha, Fontainhas, Cerros Altos, Mosqueira, Patroves, Galé/Salgados, Vale Parra, Guia e Algarve Shopping.

O barlavento já tinha avançado esta notícia aquando da inauguração da Central Fotovoltaica de Paderne.