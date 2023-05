Albufeira continua a liderar nas Praias com Qualidade de Ouro

Este ano, Albufeira foi distinguida com 21 praias com Qualidade de Ouro, pela Quercus, mais duas do que no ano passado.

As boas notícias voltam a marcar a abertura da época balnear 2023 em Albufeira, que teve início a 15 de maio e prolonga-se até ao próximo dia 15 de outubro.

Após ter feito o pleno das Bandeiras Azuis da Europa – BAE (25 praias – 25 bandeiras + uma bandeira atribuída à Marina de Albufeira), sendo o município líder a nível nacional, Albufeira volta a ocupar lugar cimeiro no ranking das praias com Qualidade Ouro, galardão atribuído anualmente pela Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, faz questão de sublinhar que «o concelho contraria a tendência nacional – uma forte descida na atribuição do galardão nas águas balneares costeiras (menos 32 praias) – situação que resulta do esforço e do investimento concertado da autarquia, entidades com responsabilidade sobre a saúde e segurança da orla costeira, bem como dos parceiros institucionais a nível do saneamento das águas residuais e limpeza do areal, o que permitiu a Albufeira, desde o primeiro ano do programa (2006) a aumentar, quase sempre, o número de galardões atribuídos».

Em Albufeira foram classificadas com a insígnia de Ouro as seguintes zonas balneares: Alemães; Arrifes; Aveiros; Belharucas; Castelo; Coelha; Evaristo; Falésia Açoteias; Falésia Alfamar; Manuel Lourenço; Maria Luísa; Olhos de Água; Oura; Oura-Leste; Peneco; Pescadores; Rocha Baixinha; Rocha Baixinha-Nascente; Rocha Baixinha-Poente; São Rafael e Santa Eulália.

Cristiano Cabrita, vice-presidente da autarquia e responsável pelos pelouros do ambiente e do Mar, reforça a opinião do presidente da Câmara, referindo que é graças à qualidade ambiental e beleza das nossas praias, para além da excelente gastronomia, hotelaria e restauração que Albufeira continua a ser considerada o maior destino turístico a nível nacional.

Na época balnear 2023, a Quercus atribuiu o galardão «Praia com Qualidade de Ouro» a 393 praias nacionais, menos 47 do que em 2022. Das 393 praias distinguidas, 327 são praias costeiras. A região do Tejo e Oeste foi a mais galardoada com 98 praias, logo seguida do Algarve com 85 bandeiras Qualidade de Ouro, das quais 21 pertencem a Albufeira.

No entanto, a região algarvia foi a que registou a menor descida, apenas menos um galardão, enquanto na região norte verificou-se a maior queda, menos 13 praias no total.

A lista completa pode ser consultada aqui.

Também a Águas do Algarve congratulou-se por por este resultado na região.