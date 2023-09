Águas do Algarve: Vilamoura e Quinta do Lago vão regar com água circular

Águas do Algarve apresentou investimentos na produção de Água para Reutilização (ApR) em Vilamoura e na Quinta do Lago.

Estes investimentos, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no âmbito do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve (PREHA), permitirão produzir cerca de 3,41 milhões de metros cúbucos (m³) de água para reutilização destinada à rega de campos de golfe e de espaços verdes, assegurando um maior equilíbrio entre a procura e a disponibilidade do recurso hídrico.

Duarte Cordeiro, Ministro do Ambiente e Ação Climática, esteve no dia 5 de Setembro na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Vilamoura, para uma visita em que foram apresentados os projetos de produção de água para reutilização (ApR) para aplicação na rega de campos de golfe e espaços verdes em Vilamoura e na Quinta do Lago.

Com mais estes projetos, a Águas do Algarve, em conjunto com as demais partes interessadas, dá um forte impulso para aumentar a disponibilidade dos recursos hídricos e a resiliência da região, contribuindo para a circularidade e neutralidade carbónica dos serviços de água e para o desenvolvimento económico sustentável da região.

Para a produção de água para reutilização no Algarve, está previsto um investimento global de 23 milhões de euros até 2025, estimando-se um incremento de 1,4 para 8 milhões de m³/ano, destinando-se 71 por cento à utilização pelos campos de golfe.

Infraestruturas de Elevação e Adução de ApR da ETAR de Vilamoura

O projeto visa habilitar a ETAR de Vilamoura para a produção de ApR, capacitando a mesma para uma média de 16 mil m³/dia e uma capacidade de pico de 1.000 m³/h, para rega de cinco campos de golfe (Old Course, Pinhal, Laguna, Millenium, Victoria), rega de espaços verdes da Inframoura, Parque Desportivo da Vilamoura World, Cidade Lacustre, e espaços verdes da associação de moradores do Clube de Ténis de Vilamoura.

Prevê-se que o volume de ApR a fornecer seja de cerca de 2,24 milhões de m³, o que representa 66 por cento do efluente total tratado na ETAR de Vilamoura.

A rede adutora/ distribuição a construir será de cerca de 12 quilómetros (km), com diâmetros que variam de 500 a 160 mm, abastecerá nove pontos de entrega com medição e controlo de caudal.

O custo total do investimento rondará os 12 milhões de euros, prevendo-se a sua conclusão em 2025.

Infraestruturas de Elevação e Adução de ApR da ETAR da Quinta do Lago

O projeto visa habilitar a ETAR da Quinta do Lago para a produção de Água para Reutilização (ApR), capacitando a mesma para uma média de 6.600 m3/dia no mês de maior afluência à ETAR, permitindo o fornecimento de um caudal médio diário no mês de maior consumo de 330 m³/h.

O projeto de ApR do subsistema da Quinta do Lago contempla a ampliação e melhoria do subsistema existente, ao nível da reabilitação da lagoa de armazenamento, implementação de sistema de desinfeção por cloragem, estação elevatória, ampliação do sistema de adução (para mais três campos de golfe – Quinta do Lago Norte, Quinta do Lago Sul e Pinheiros Altos), e a construção dos cinco pontos de entrega (onde estão incluídos igualmente a Infraquinta e o campo de golfe de San Lorenzo).

Este projeto irá possibilitar que cerca de 80 por cento do efluente tratado anualmente neste subsistema seja utilizado na produção de ApR, representando um volume total anual de cerca de 1,17 milhões de m³. Estima-se que o custo total do investimento ascenda a 2,7 milhões e que esteja concluído no ano de 2025.

A Águas do Algarve, SA, é uma empresa com 22 anos de atividade, sendo concessionária do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais do Algarve, servindo os 16 municípios da região.

Com um investimento já efetuado de cerca de 650 milhões de euros, gere anualmente um volume médio superior a 70 milhões de m³ de água de abastecimento e trata mais de 40 milhões de m³ de águas residuais, tendo por isso um papel decisivo na manutenção e melhoria da qualidade do meio ambiente da região algarvia.

Desde há vários anos que a escassez de água é uma preocupação no Algarve.

Vários projetos foram executados, designadamente a Barragem de Odelouca e as infraestruturas do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve, a par de muitas, pequenas, mas importantes ações, associadas ao uso racional da água e à eficiência hídrica.

Mas tudo isto, sendo importante, não chega, dado que a escassez de água na região do Algarve é um problema estrutural e não temporário ou sazonal, e que corre o risco de se agravar em virtude da ocorrência de fenómenos extremos resultantes das Alterações Climáticas.

Uma das opções para mitigar os efeitos da escassez hídrica passa pela utilização de Água para Reutilização para fins não potáveis.

O princípio é simples, consistindo em tratar de modo ainda mais rigoroso a água proveniente das Estações de Tratamento de Águas Residuais, aproveitando assim este recurso para usos compatíveis, como é o caso da rega.

Dos 237 milhões de metros cúbicos de água captados anualmente na região, cerca de 57 por cento destina-se à rega agrícola, ascendendo este valor a 63 por cento com a inclusão dos golfes.