Águas do Algarve é a empresa anfitriã da assinatura de um compromisso sobre as alterações climáticas, a ter lugar em Portimão.

Municípios e entidades gestoras do sector do ambiente, entre as quais a Águas do Algarve, vão concentrar-se na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Companheira para assinar o documento, seguindo os passos das entidades que já o fizeram nas sessões de Vila Real, Castelo Branco, Salvaterra de Magos e Barreiro.

Será na quarta-feira, dia 1 de junho, às 10h30, na ETAR da Companheira, em Portimão, que terá lugar a sessão pública de assinatura da Declaração de Compromisso para Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas nos Serviços de Águas.

O documento em questão está alinhado com instrumentos europeus já implementados em Portugal, como o Acordo de Paris, o Pacto Ecológico Europeu e a Nova Estratégia da União Europeia para as Alterações Climáticas, onde se inclui a nova Lei Europeia do Clima, visando firmar a intenção de todos os envolvidos no setor a implementar medidas de adaptação e mitigação face às alterações climáticas, tendo em conta a economia circular, a melhoria da eficiência hídrica e energética, bem como a redução da vulnerabilidade atual e futura aos efeitos das mesmas.

A iniciativa, que resulta do trabalho da Comissão Especializada de Adaptação às Alterações Climáticas da APDA, conta já com a adesão da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), bem como das entidades que já assinaram a declaração em Vila Real, Castelo Branco, Salvaterra de Magos e Barreiro.

Entre as que apoiam a iniciativa, as que intencionam assinar o documento e as que já o fizeram, estão mais de 100 entidades.

As entidades interessadas em associar-se a esta iniciativa podem fazê-lo, bastando para isso apenas enviar um email (geral@apda.pt).