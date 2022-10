Águas do Algarve presente em mais uma edição da SEIVA

Este ano, a sexta edição da Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental (SEIVA), decorre entre 8 e 16 de outubro.

Conscientes da importância de sensibilização da população, naquelas que são as mais diversas faixas etárias da população, e formação individual de cada um, a Águas do Algarve, volta a integrar a Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental (SEIVA), decorre entre 8 e 16 de outubro, no âmbito do projeto «Voluntariado Ambiental para a Água».

A SEIVA 2022 terá como tema o «Impacto das Alterações Climáticas nos Ecossistemas Aquáticos» pretendendo-se reforçar uma maior consciência coletiva relativamente à importância da água nas suas múltiplas dimensões e de um modo particular para os desafios que a região enfrenta de escassez hídrica e seca estrutural.

«Ao entender como a água se relaciona com o clima, energia, alimentação, economia e estilo de vida, esperamos estimular os cidadãos algarvios, de um modo particular os jovens, a participarem ativamente na gestão dos recursos hídricos, mostrando simultaneamente que problemas complexos não podem ser resolvidos olhando para um componente de cada vez e que no nosso mundo de especialização, as soluções exigem cooperação, respeito mútuo e compreensão do que esperar de outros, especialistas ou não», explica a empresa.

Durante este evento estão previstos 10 seminários/ações de formação, 19 ações de voluntariado ambiental, 17 visitas pedagógicas e sete exposições, sendo muitas delas desenvolvidas durante vários dias, que resultam do esforço da equipa da APA-ARH Algarve e dos 62 parceiros que as promovem nos 16 concelhos do Algarve.

No último ano devido às dificuldades provocadas pela crise pandémica, apesar das condicionantes nas visitas a infraestruturas e ao número de participantes nas ações, foi possível realizar durante a SEIVA 2021: seis seminários/tertúlias (100 participantes); três formações (ACD) Acreditadas para Docentes (70 docentes acreditados); 13 sessões em escolas (360 alunos); 25 ações de voluntariado ambiental (900 participantes); duas exposições (252 participantes) + 1 exposição/on-line + 1 podcast; jogos (240 participantes), num total de 53 ações concretizadas e cerca de 2000 participantes (estimativa).

Informações sobre o programa e inscrições nas atividades da SEIVA 2022 encontram-se disponíveis aqui e também aqui.

Esta é uma iniciativa conjunta da APA, através da ARH do Algarve, e da vasta rede de parceiros do projeto, comemorando o início do ano hidrológico e o Dia Nacional da Água.